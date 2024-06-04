Özgür Özel AYM, Yargıtay ve Danıştay başkanlarını ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu hafta, 31 Mart’ta AYM’de yapılan seçimle 15 üyeden dokuzunun oyunu alarak başkan seçilen Kadir Özkaya’yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Özel ve CHP heyeti, AYM Başkanı Özkaya’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirecek.

ÖZEL'İN ZİYARETLERİ SÜRECEK

CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, Özel’in yargının başında bulunan kurumların başkanlarına ziyaretleri bununla sınırla kalmayacak.

Özel’in planlanan sıradaki ziyaretleri; seçimleri 37 turda tamamlanan ve sonucunda Ömer Kerkez’in başkanı olduğu Yargıtay ve mevcut Başkan Zeki Yiğit’in yeniden seçildiği Danıştay’a olacak.

Parti kaynakları gerçekleştirilecek olan ziyaretlerin kapsamının yargının başındaki isimlere bir “tarafsız kalın” ve “mesleğiniz hangi etik çerçeveyi gerektiriyorsa ona bağlı kalın” çağrısı kapsamında olacağını ifade etti.