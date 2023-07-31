Özgür Özel: Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu

Seçimlerde 'her dört kişiden üçünün oyunu' alamadıklarını belirten CHP'li Özgür Özel, "Tepkiyi yok saymak onarılmaz sonuçlar doğurabilir. Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu" dedi.

Özgür Özel: Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları hala sürüyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne yeni açıklamalarda bulundu.

Seçimde parti olarak her dört kişiden üçünün oyunu alamadıklarını dile getiren Özel, "Tepkiyi yok sayarsak bu durum onarılmaz sonuçlar doğurabilir. Birtakım reform ve devrimleri süratle yapmak zorundayız" dedi. Tabandaki rahatsızlığa dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahi baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu. Bu durumun yok sayılması kaygılarımızı artırıyor."

(Deniz Baykal liderliğindeki CHP, 18 Nisan 1999 seçimlerinde tarihindeki en kötü seçim sonucunu alarak yüzde 10'luk seçim barajını aşamamış ve ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dışında kalmıştı.)

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