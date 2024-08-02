Özgür Özel: Bu yapılan iş düpedüz Karadeniz'e ihanettir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti, ardından Altınordu Belediyesi'ne geçti.

Açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özel, 130 TL olarak açıklanan fındık alım fiyatına tepki gösterdi. Özel, "Bu, tamamen bir ihanettir. Bu, fındık üreticisine, fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir. Sakarya'dan Artvin'e kadar, Trabzon'a, Ordu'ya, Giresun'a, Bartın'a, Kastamonu'ya, Samsun'a, tamamen ihanettir ve bu fiyatlarla bu insanlar borçlarını ödeyemezler. Bu yapılan iş düpedüz Karadeniz'e ihanettir. Karadeniz'i açlığa, sefalete mahkum etmektir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Tabii bugünün tansiyonu, gündemi fındık. Biz buraya iki amaçla geldik. Biz fındık fiyatını bir an önce açıklayın demeye geldik. İki bu fındığın maliyetini ziraat odaları 165 lira olarak belirledi. Rize'de çay 19 lira maliyet, 17 lira fiyat verildi. Buğday maliyeti 11,5 lira, 9,25 fiyat verildi. 'Sakın fındıkta da 165 liranın altına düşmeyin bunun hakkı 180 liradır' demeye geldik. Bugün bir amacımıza ulaştık görülüyor, apar topar fındık fiyatını açıkladılar. Ama fındık fiyatını 133-134-135 lira olarak açıkladılar. Bu tamamen bir ihanettir. Bu fındık üreticisine fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir. Sakarya'dan Artvin'e kadar Trabzon'a, Ordu'ya, Giresun'a, Bartın'a, Kastamonu'ya Samsun'a tamamen ihanettir ve bu fiyatlarla bu insanlar borçlarını ödeyemezler. Biraz önce tesadüf, ildeki toplantıda şunu söylemiştim; enflasyonla mücadele için şöyle sığ bir bakış açısı var; para çok olursa harcanır, harcanırsa enflasyon olur. Temelde makro ekonomi açısından doğru bir tespit. Ama bunu yaparken sen bu parayı fındık üreticisine maliyetin altında vereyim, işte ilacın borcunu ödesin, kredi borcunu ödesin, mazotun borcunu ödesin, diğer borçlarını ödesin, işçilik parasını ödesin, kendine para kalmasın ki enflasyon düşsün... Bu, insanları açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum ederek enflasyon düşürülmez. Bu, Ordu'daki, Giresun'daki fındık üreticisini, haciz tehlikesiyle karşı karşıya bırakarak olmaz. Nasıl olacak, siz bu fındık üreticisine 130 lira para verip, onları maliyetin altında çalıştırırsanız? Bugün kim maliyetin altında iş yapıyor? Hangi fabrikatöre maliyetin altında, hangi müteahhite maliyetin altında iş yaptırabiliyorsun da beş milyon kişiyi etkileyen 500 bin fındık bahçesindeki emekçiye sen bu maliyetinin altında fiyat veriyorsun? Bu yapılan iş düpedüz Karadeniz'e ihanettir. Karadeniz'i açlığa, sefalete mahkum etmektir.

"BU FİYAT BURADA KALIRSA BU KARADENİZ'İN İFLASI DEMEKTİR"

Özel, "Biz bugün mitingimizi testi kırılmadan uyaralım demeye gelmiştik. Sabahın erken saatlerinde testiyi kırdılar. Tabii mitingimiz uyarı ve talep mitinginden tepki ve protesto mitingine dönüşecek ister istemez. Çünkü tabii ki bu fiyatın hızla revize edilmesini talep edeceğiz. Ama bu fiyatlarla sadece fındık üreticilerini değil fındığın bir milli ürün olarak, bir ihraç ürünü olarak üretildiği kentlere o kentlerin ekonomisine inanılmaz katkıları olan bir ürün olarak bu kentlerin tamamı etkilenmiştir. Şimdi Trabzon'daki çarşıdaki esnaf da Bartın'daki çarşıdaki esnaf da Ordu'nun, Giresun'un bütün esnafları, bütün halkı bundan çok olumsuz etkilenecek. Bu para üreticilere yut diye verilmiyor, tut diye veriliyor. O parayı alıyor, o kentin tamamıyla paylaşıyor. Maalesef bu fiyat bir kentin beline kazmayı vurmaktır, belini bükmektir. Giresun'a Ordu'ya yapılan işin; Trabzon'a, Bartın'a yapılan işin; Artvin'e, Sakarya'ya yapılan işin başka bir izahı yoktur. Ben bütün fındık üreticilerini bu fiyatı kabul etmemeye buna tepki vermeye ve bu tepkilerini en üst düzeyde dile getirmeye davet ediyorum. Yapacağımız mitingde bunun ilk adımını atacağız. Fındık üreticisi hakkını aradıkça, aramaya karar verdikçe onların yanlarında olacağız. Onlarla birlikte olacağız. Onların sesini duyuracağız ama boynunu büküp oturdukça bunların sopası fındık üreticisinin sırtından eksik olmayacak. Bunu görün. Artık dayak yeme vakti geçti. Artık bu haksızlığı yapanlara gücünü gösterme vakti gelmiştir fındıkçının. Bütün çağrım bu yöndedir. Sesinizi yükseltin. Bu fiyat burada kalırsa bu Karadeniz'in iflası demektir. İflasa isyan edip hakkımızı hep birlikte alacağız" diye konuştu.