Özgür Özel CHP'nin reklamını yayınlamayan TRT Genel Müdürüne ateş püskürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne’de düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda buundu. TRT’nin CHP’nin hazırladığı reklam filmini yayınlamamasına tepki gösteren Özel, ”Şimdi TRT’ye söylüyorum. Bunu yapan TRT Genel Müdürü. Er ya da geç Özgür Özel senin alnını karışlayacak” ifadelerini kullandı.

“TRT PAYINI ÖDEDİĞİMİZ DEVLETİN RESMİ TELEVİZYONU TRT, BU MİTİNGİ YAYINLAMIYOR”

TRT’nin CHP’nin şu anki mitingini yayınlamadığını belirten Özel, “Bugün bu konuşmamızı belli televizyonlar yayınlıyor ama hepimizin vergisini verdiği, TRT payını ödediğimiz devletin resmi televizyonu TRT, bu mitingi yayınlamıyor. Önce şunu söyleyelim. TRT hepimizin, Cumhuriyetin kurumu, hepimizin göz bebeği çalışanları var. Sakın ola TRT’nin çalışanına bir şey demeyin. Onların da içi yanıyor. Bütün gün burada çalışıyor, yolluyor ama kullanmıyorlar” ifadelerini kullandı.

“TRT, AKP VE MHP’NİN YAYINLARINI 2 BİN 562 DAKİKA VERİYOR, CHP’YE 42 DAKİKA VERİYOR”

1 Ocak’tan bugüne kadar TRT, Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP’nin yapmış olduğu yayınları 2 bin 562 dakika verdiğini CHP’nin yayınlarını ise 42 dakika verdiğini söyleyen Özel, “Onların, AK Parti’nin Ankara, İstanbul, İzmir adaylarını her gün 15’er dakika veriyor; bizim adaylarımızı daha bir dakika bile vermediler” ifadelerini kullandı.

“TRT GENEL MÜDÜRÜ, ÖZGÜR ÖZEL SENİN ALNINI KARIŞLAYACAK”

TRT Genel Müdürüne seslenen Özel, ”Şimdi TRT’ye söylüyorum. Muhabirinin eline sağlık, emeğine sağlık ama bak benim elime bak. Bunu yapan TRT Genel Müdürü. Er ya da geç Özgür Özel senin alnını karışlayacak. Hadi verme bakalım. Hodri meydan. Bunlar bir bir kenara yazılır. Vicdanı olan herkese soruyorum. CHP’liden vergiyi alıp TRT’ye veriyorsunuz. Parasıyla yayınlamıyorsunuz. TRT olarak devletin televizyonu AK Parti’yi, MHP’yi yayınlayacaksın, CHP’yi yayınlamıyorsun. Senin de sana o talimatı verenin de bunu burnundan fitil fitil getirmezsem benim de adım Özgür Özel değil, bunu böyle bilin” ifadelerini kullandı.