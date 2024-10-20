Özgür Özel: Çıldırmamak elde değil yeni sığınmacılar geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen Vestel Yarı Maratonu öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Özel 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' skandalı hakkında da konuştu. Özel skandalın sorumlusunun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Özel, olayla ilgili olarak "Asıl sorumlu benim ben diyen kalemin sahibi Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

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“ÇILDIRMAMAK ELDE DEĞİL”

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Almanya Başbakanı Scholz'u yolcu ederken “Lübnan'dan yeni sığınmacılar gelirse kapımız açık” sözlerini eleştirdi.

“Soralım bakalım bu ülkede Erdoğan dışında kim böyle düşünüyor.” diyen CHP Lideri Özel, “AKP'ye oy verenler bunun için mi verdi? Suriye'den Lübnan'dan gelirse kapımız açık diyor. Esad genel af çıkardı. O genel afa göre ülkelerine dönüyorlar. Suriyelilerin hızla dönmelerini beklerken; Esad'la konuşması gerekirken yeni sığınmacılardan bahsediyor. Çıldırmamak elde değil.” dedi.

ERDOĞAN'I SEÇMENİNE ŞİKAYET ETTİ

Almanya'dan her gün 1 uçak sığınmacının geleceğini söyleyen Özgür Özel, “Almanla; Erdoğan Almanya'daki sığınmacıları da alıyor diyorlar, çok mutlular. Lübnan'da gelenleri de Türkiye'de tutacak.” diye konuştu.

Özgür Özel, Erdoğan’ın Almanya Başbaşkanı Scholz ile oturup yeni sığınmacılar getirmek üzere anlaşmasını değil Esad'la oturup mevcut sığınmacıları ülkesine yollamasını beklediğini belirtti. Öte yandan Erdoğan’ı kendisine oy veren seçmenlere şikayet etti.