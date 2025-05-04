Özgür Özel çirkin saldırıya uğradı! Mustafa Sandal saldırıyı kınadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel çirkin saldırıya uğradı! Mustafa Sandal saldırıyı kınadı

Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel AKM çıkışında bir kişinin fiziki saldırısına uğradı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal yaşanan saldırının ardından sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı.

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel törenin bitiminde yumruklu saldırıya uğradı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" denildi.

“BİZ OSMANLI ÇOCUĞUYUZ”

Şiddet, cinayet ve cinsel taciz gibi suçları bulunan saldırganın saldırı anında "Biz Osmanlı çocuğuyuz" dediği de ortaya çıktı.

ÜNLÜ ŞARKICI SALDIRIYI KINADI

Özgür Özel'a yapılan saldırı sonrası Mustafa Sandal da sessiz kalmadı. Mustafa Sandal paylaşımında şunları yazdı:

"Sn. Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı kınıyorum! Geçmiş olsun."

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