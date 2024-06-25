Özgür Özel Erdoğan’ın ceketini giydi

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel Erdoğan’ın ceketini giydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ve 'kazandıran ceket' olarak adlandırılan ekose ceketi bu kez CHP lideri Özgür Özel giydi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ankara’nın göbeğinde öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile ikinci kez görüştü.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Ayşe Ateş, sosyal medya sitesi X’teki hesabından bir paylaşım yaptı.

ERDOĞAN İLE ÖZDEŞLEŞEN CEKETİ GİYDİ

Ateş’in paylaşımında CHP lideri Özgür Özel’in giydiği ceket ise dikkat çekti. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın giydiği ve kamuoyunda ‘kazandıran ceket’ olarak adlandırılan ekose ceketi bu kez Özgür Özel’in giydiği görüldü.

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Yakınlaşma, yumuşama, normalleşme gibi adlandırılan ve Erdoğan ile Özel’in iki kez görüştüğü bu süreçten sonra Özel’in ekoseli ceketle poz vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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AYŞE ATEŞ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ayşe Ateş konuyla ilgili paylaşımında CHP lideri Özgür Özel’in kendisini makamında kabul ettiğini dile getirirken, Özel’in görüşmede 1 Temmuz günü gerçekleşecek olan Sinan Ateş cinayeti davasında hazır bulunacağını belirttiğini ifade etti.

Özel’in Sinan Ateş’in öldürülmesinin siyasi bir cinayet olarak tanımladığını belirten Ateş, Özel’in cinayet bütün yönleriyle aydınlanana kadar bir adım dahi ger atım atmayarak yanlarında bulunacağını söylediğini aktardı.

Özel’le görüşmesinin ardından daha umutlu, cesur, inançlı ve güçlü hissettiğini dile getiren Ateş, Özel’e bir kez daha teşekkürlerini iletirken, Özgür Özel’i anlatmak isterse lafı hiç uzatmadan “insan” diyeceğini belirtti.

Ateş, paylaşımını “İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun” diyerek sonlandırdı.

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