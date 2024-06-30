Özgür Özel: Geçim yoksa seçim var. Hükümete asgari ücret tepkisi

CHP lideri Özgür Özel, Gebze'de düzenlenen "Emek Mitingi"nde yaptığı açıklamada, hükümete uyarıda bulunarak "Geçim olmazsa, seçim olur. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, ey Cumhur İttifakı Gebze'yi duy. Ya geçim, ya seçim" diye konuştu.

Özel, vatandaşların taleplerinin haklı talepler olduğunu söyleyerek 10 bin lira aylığa mahkum edilen emeklilerin, 17 bin lira asgari ücret alan çalışanların bugün meydanı doldurduğunu söyledi.

Özgür Özel hükümetin 'Yılda 4 kez zam yapacağız" deyip bu büyük enflasyon ortamında yılda 2. enflasyon zammı bile çok gördüğünü söyledi.

"BU DÜZENE YAZIKLAR OLSUN"



CHP lideri Genel Başkanı Özgür Özel, ülkede gelir adaletsizliğinin en tepeye çıktığını söyleyerek, "Bugün Türkiye'de en zengin yüzde 20 bütün paranın, bütün varlıkların yüzde 80'ini almakta ama en yoksul yüzde 20 yalnızca yüzde 0.5'ini alıyor. Yani birileri yüzde 81'i alırken, birileri bizler, sizler yüzde 1'i bile alamıyorsunuz ancak işlerine gelince dedelerimiz Çanakkale'de koyun koyuna yatıyor, işlerine gelince hepimiz aynı gemideyiz, işlerine gelince birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bugünlerde kardeşiz ama bölüşürken bu insanlar yok. Yazıklar olsun bu düzene" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİ MAAŞI BİR ASGARİ ÜCRET OLANA KADAR DURMAYACAĞIZ'



Bir emekli maaşının bir asgari ücrete denk gelinceye kadar durmayacaklarını belirten Özgür Özel vergiler de adalet istediklerini söyledi.

Özgür Özel bugün 17 bin 2 liralık asgari ücret ilk verildiği gün 1 Ocak'ta 9 gram altın alırken, bugün ise asgari ücretle 7 gram altın alınabildiğini söyledi.

Asgari ücretin gün itibari ile 3 bin 850 lira eridiğine dikkat çeken Özel " Ocak'taki 17 bin lira artık o rakam değil. 'Enflasyon farkı vermeyiz' diyorsunuz eğer vermezseniz ocaktan bugüne emekçinin maaşından 11 kilogram kıymayı çaldınız, emekçinin maaşından 25 kilogram pirinci çaldınız" diye konuştu. Özgür Özel enflasyon farkının refah payının vatandaşın hakkı olduğunu söyledi.