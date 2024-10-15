Özgür Özel: İsrail tehdidi var dediler ellerini cebimize attılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Amasra maden kazasının ikinci yıl dönümü. AKP iktidarı işçiye yoksulluk, sefalet ama daha da acısı ölüm getirdi.

Amasra maden faciası bir katliam. Denetimsizlik ve liyakatsizliğin bir sonucu. Sayın Erdoğan o gün beklenen açıklamayı yaptı. Dedi ki “Biz kader planına inanan insanlarız.” Patlama öncesindeki tutanaklar,13 Ekim saat 23.43’te, yani patlamanın olacağı ana 17 dakika kala ilk uyarı başlıyor, 18.49’a kadar havalandırma vantilatörünün 53 kez ikaz 355 kez alarm verdiği yazıyor.

Orada kader planına kader planına inanmak değil bilime inanmak lazım. İlk ikazla birlikte orayı boşaltmak o canları kurtarmak lazım. Bunları yapmayıp da kader planında bu varmış derseniz, kader planında o zaman ülkeyi yöneten kişinin vurdumduymazlığı o işletmeyi yönetenleri atarkenki liyakatsiz atamaları, devletin eksikliklerini görü bu kader planında Erdoğan’ın bir rolü olduğunu kabul etmek gerekir.

Siz Kozlu’da 8 kişinin ölümünden suçlu bulunmuş birini Amasra’ya koyarsanız ‘kader planında bu varmış’ diyemezsiniz.

FERNAS İŞÇİLERİNİN EYLEMİNE İLİŞKİN

2 aydır haklı eylemlerini sürdüren Fernas işçileri var. Patronun halihazırda bu yüce çatı altında vekil olduğu AKP’nin her imkanı yarattığı bir şirket. Soma’da madencilik yapıyor. Söz verildi Soma faciasından sonra. 1 günlük hafta tatili 2 güne çıktı, 1 asgari ücret 2 asgari ücrete çıktı yer altında. Fernas 2 asgari ücreti veriyorum diye işçiye 34 bin 4 lira işçiye para ödüyor. Fazla mesai yapıyorlar bir lira ödemiyor. Bayramda seyranda gece gündüz çalıştırıyor 1 lira ödemiyor. İşçiler hakkını arayınca da Cumhurbaşkanımıza söyledim bana hak verdi diyor.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Erdoğan’a sesleniyorum, işçilerin alın terini sömüren, haksızlık yapan senin milletvekilin ve sana güveniyor. Allah bilir neler dedi. İdeolojik mi dedi, bunlar solcu mu dedi. O işlerin bir emek bilinçleri var ama içlerinde sağcısı da var solcusu da var. Soma’nın dağlarındaki köylerden gelmiş tertemiz insanlar bunlar. Fernas’ın patronu kul hakkı yiyor ve bunu Erdoğan’a dayandırıyor. O işçilerin kılına zarar gelirse müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan’dır.

GEBZE VE ÜMRANİYE'DEKİ HAYVAN KATLİAMI

Gençlerin ağladığı, Cuma akşamı Gebze’de Pazar günü Ümraniye’de yüreklerin kaldırmayacağı görüntüler yansıdı. Hayvanları koruma kanununda bir değişiklik öngördüler. Canları sokaktan alacak, götürecek barınağa koyacak, barınakta sahiplenilmeyeni zehirleyeceklerdi. Alacaksın kısırlaştırıp bırakmayacaksın. Barınakta bakacaksın diyor. Kanun gizlice şöyle diyor, toplum çok tepki gösterdi o kadarını yazamadık.

Gebze’de ve Ümraniye’de canları zehirlediler. Öldürdüler hepimizi kahrettiler. İlk gün ben de söyledim teker teker vekillerimiz de söylediler, biz bu katliam yasasını uygulamadık, uygulamayacağız asla da uygulatmayacağız. Ama kendi belediyeleri örtülü mesajı alanlar, canlara kıyıyor. Derhal bu kanun değişmelidir.

YENİ VERGİ PAKETİ HAKKINDA

Şimşek yeni vergiler getirmeyi düşünmediklerini söylemişti. Daha mürekkepler kurumadan, AKP grubu 12 maddelik bir teklif getirdi. Bugünden bakıldığında hiç sürpriz değil. Sayın Erdoğan Meclis’te demişti ki, “İsrail’in bir sonraki hedefi Türkiye’dir” Buna bir anlam veremedik. Buna ne dış politikacılar ne güvenlik uzmanları. Bu işte bir bit yeniği var dedik: “Galiba açlık var yoksulluk var ama büyük bir tehlike var. İsrail Türkiye’ye saldıracak bizi destekleyin demek istiyor” dedik.

Dışişleri Bakanı gizemli laflar edecek, Milli Savunma Bakanı bir şey diyemeyecek. Bu korku yayıldıkça yayılacak. Anketlerde birinci sorun hayat pahalılığı, işsizlik peşi sıra gidiyor ya Tayyip Bey buna hamle yapıyor dedik.

Meğersem tehlike büyük, İsrail Türkiye’ye saldıracak hep birlikte savunma sanayiine destek olacağız. Nasıl olacağız? Vergi beyannamelerinden 600 TL, 100 bin lira üzerin kredi kartlarından 750 TL, motorlu taşıt vergisinden muaf olan elektriklisinden küçük silindirlisine hem ÖTV hem yüzde 20’si savunma sanayii fonuna.

"SIR OTURUM BU PARALARI ALMAK İÇİNMİŞ"

Birinci el arabadan 3 bin lira ikinci el arabadan 1500 lira. Noterdeki her işlemden 75 lira. 5 bin liranın üstündeki kol saatlerinden para, askeri amaçlı olmayan tüm dronlardan para. Akla gelebilecek her şeyden para. Hesap kitap hızlı yapıldı 70-80 milyar dediler, bugün mali müşavirler hesap yapmış sadece beyannamelerden 70 milyar toplayacaklar. Meğersem o gizli oturumda, havanda su dövdükleri, akşam televizyonda konuştuklarının hepsi hepimizden bu paraları almak içinmiş.

Vergi kazanandan alınır. Kredi kartını veren banka mı kazanıyor alan vatandaş mı kazanıyor? Alışveriş yapandan da değil yapma ihtimali olandan vergi almaya kalkıyor ama Türkiye’nin en büyük kar eden bankalara değil kredi kartından kendini döndürmeye muhtaç vatandaşın gırtlağına çöküyorlar. Yapılmayan alışverişten vergi almaya kalkan deli dumrula diyorum. Bu parayı alamayacaksın. onu o taslaktan öyle ya da böyle çıkaracaksın. Alacaksan bankadan alacaksın."

Ayrıntılar geliyor...