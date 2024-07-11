Özgür Özel ile Beşar Esad ne zaman görüşecek?

Düzenleme: Kaynak: AA
Özgür Özel ile Beşar Esad ne zaman görüşecek?

CHP’li Emir, Özel ile Esad görüşmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Özel ile Esad ne zaman görüşecek?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ne zaman görüşeceğiyle ilgili soruya cevap verdi.

Emir, bu konuyla ilgili olarak bir iletişim zemininin bulunduğunu, henüz net bir takvimin olmadığını söyledi.

Suriye'deki resmi muhataplarıyla öteden beri bir iletişimleri olduğunu ifade eden Emir, "Bu iletişim zeminin gelişmesinden de mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanı'nın da Esad ile görüşmesi şarttır ve gereklidir. Gerekiyorsa, ihtiyacı varsa CHP olarak buna katkı verebilecek pozisyondayız." dedi

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