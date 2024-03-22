Özgür Özel ile Deniz Zeyrek arasında tartışma. Canlı yayında tansiyon yükseldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayın konuğu olduğu SZC TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, canlı yayının bir bölümünde gazeteci Deniz Zeyrek’le TRT’nin yayın politikası ile bandrol ücretleri ve elektrik faturalarından tahsil edilen TRT payı üzerinden tartışma yaşadı.

Konuya ilişkin eleştirilerinin ardından Zeyrek’in, “Kıyameti koparırsınız o zaman” demesi üzerine Özel, “Bir koparsanıza bana kıyamet. Mesela, yarın sizin dediğiniz kıyameti ben koparacağım.” karşılığını verdi.

Özel, Zeyrek’in, “Gidin 5 bin-10 bin kişilik miting yapın CHP olarak” önerisine karşı, “Siz katılır mısınız o mitinge?” diye sordu.

Özel, daha sonrasında Zeyrek’in tutumunu eleştirirken Zeyrek ise, "O zaman gelin ben CHP Genel Başkanı olayım siz vatandaş olun." dedi.

Kendisine muhalefete saldırmakla itham eden Özel'e Zeyrek, “Siyasetten çözüm beklenir, vatandaş çözüm bekler. Bunu saldırmak olarak yorumlamanız doğru değil.” yanıtını verdi.