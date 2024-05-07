Özgür Özel ile görüştü: İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem CHP'ye katılıyor

CHP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Yaklaşık bir saatlik gecikme sonucu saat 14.20’de başlayan MYK toplantısına Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in saat 18.00’de düzenlediği basın açıklamasıyla ara verildi.

Ara verildiği sırada, 31 Mart yerel seçimlerden önce İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP Genel Merkezi'ne gitti. Erdem, burada Özgür Özel ile görüştü.

İYİ Parti’den partinin “hür ve müstakil olma” kararı nedeniyle istifa eden Erdem’in CHP’ye katılacağı iddia edildi.

Erdem, 10 Kasım’da Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi de olduğu İYİ Parti’den yerel seçimlerde ‘hür ve müstakil olma’ kararı nedeniyle istifa etmişti.