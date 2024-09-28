Özgür Özel, Mahmut Tanal'ı hastanede ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, dün yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tanal'ı hastanede ziyaret eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, milletvekiline geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için gittiği ABD’den döner dönmez, ayağının tozuyla Ankara’da tedavi gördüğüm hastanede ziyaretime gelen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca yanımda refakatçi olarak kalan, beni yalnız bırakmayan Ankara Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Umut Akdoğan’a minnettarım."