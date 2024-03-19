Özgür Özel Meral Akşener ile yaptığı ‘yeni ittifakı’ Antalya’da açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Özgür Özel Meral Akşener ile yaptığı ‘yeni ittifakı’ Antalya’da açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaptığı mitingde İYİ Parti lideri Meral Akşener’in emeklilerle ilgili sözlerini hatırlatarak, “Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor. Bütün partiler söylüyor en güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Tropikal Park'ta düzenlenen halk buluşması programında partililere seslendi.

Özgür Özel, her sene "enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyerek vatandaşların enflasyon canavarına yem edildiğini, gerçek enflasyonun yüzde 120 olduğunu söyledi.

“MERAL HANIM İLE EMEKLİ İTTİFAKINDA BULUŞTUK”

Emeklilere verilen ikramiyenin çok düşük kaldığını belirten Özel, "Emeklilere 'Sesinizi yükseltin' dedik. Hep birlikte talep edin duyacaklar. Ufak ufak partiler yavaş yavaş katılmaya başladılar ve en nihayetinde herkes söylemeye başladı. Hatta şunu söyleyeyim. Meral Hanım ile Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor. Bütün partiler söylüyor en güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır” şeklinde konuştu.

“ANTALYA’DA EVLER EL SÜRÜLEMEYECEK NOKTADA”

Türkiye'nin bir aylık enflasyonunun 115 ülkenin bir yıllık enflasyondan fazla olduğunu kaydeden Özel, konut fiyatlarındaki artışa da değindi.

Bu artıştan en çok acıyı çekenin Antalya'nın olduğunu belirten Özel, "Özellikle Ukrayna Rusya Savaşı'ndan sonra konut fiyatları fırladı. Antalya'da konut fiyatlarının kirası 15 bin liraya geldi. Antalya'nın memuru, esnafı, yerlisi büyük sıkıntılar çekiyor ve bir yandan da konut kredileri de el yakıyor. 3 milyonluk kredinin aylık ödemesi 100 bin lira olmuş. 10 yıl ödenecek. Yani el sürülemeyecek noktada. Memurların, işçilerin konut sahibi olma imkânları kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

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