Özgür Özel: MİT Başkanı İbrahim Kalın CHP'de sunum yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın bu hafta CHP Genel Merkezine gelerek sunum yapacağını ve soruları yanıtlayacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu.

Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Özel, önümüzdeki hafta MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP'de bir sunum yapacağını söyledi.

Özel söz konusu açıklamasında, "Sayın MİT Başkanı, CHP'ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik."ifadelerine yer verdi.

"MİT’ten henüz bilgi almadık. Bu hafta içinde planlayacağız. Şuradan kaynaklanıyor. MİT AK Parti MKYK’sına gitti ve bir sunum yaptı İbrahim Bey, AK Parti binasında. Ben de bir yazı yazdım, o yazıyı hemen söylemedim yani MİT’e yolladım, hani hemen iletişimini yapmadım. Magazinleşmesin, ciddiyetini korusun diye. Yazıda şunu söyledim, ‘Eğer ülkenin son seçimlerinin ikinci partisine verilecek bir bilgi varsa birinci partisinden niye esirgiyorsunuz? Yok bu bilgi FETÖ gibi özel bir meselede, AK Parti‘ye özelse kamuoyuna açıklayın bunu hepimiz bilelim’. Hani AK Parti’nin FETÖ konusunda uyarılacak bir durumu var, CHP’ye bunun için lüzum görmüyorsanız. Biraz hani durumu bana bir netleştirin dediğimiz. Ve dedim ki ‘Bir sunum yapıyorsanız bu sunumu gelin bize de yapın’. Sayın İbrahim Kalın da büyük bir nezaketle 29 Ekim töreninde önce bir merhabalaştık, sonra döndü yanıma geldi. Dedi ki ‘Yazınızı aldım, haklısınız. Biz size gelecek hafta bir yoğunluğumuz var’, onun boş günleri vardı ama o günlerde ben doluydum. Dedi ki ‘Uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım, biz bir sunum yapmak isteriz’. Bunu konuştuk. Bu konuda Mansur Bey’in haberi oldu, Mansur Bey bir gazeteci arkadaşımıza söylerken, ‘MİT Müsteşarı ile Özgür Bey görüşmüş’ demiş. O 29 Ekim görüşmesi, zaten bu konuda 29 Ekim’den 1-2 gün sonra olunca, onu telefon görüşmesi gibi anlayıp ‘MİT Müsteşarı Özgür Özel‘i telefonla aradı’ dediler. Oysa ki yüz yüze görüştük, Anıtkabir‘de görüştük, 29 Ekim’de. Ama önümüzdeki hafta içinde yani bu içine gireceğimiz hafta, Sayın MİT Başkanı, CHP'ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik."



ÖZEL'İN KAYYUM ATAMALARI VE GÜNDEMDEKİ SORULARA İLİŞKİN CEVAPLARI DA ŞU ŞEKİLDE:

"Demokrasilerde birinin suçlu olup olmadığına mahkeme karar verir ve kararın kesinleşmesi ile eğer o suçlu kişi belediye başkanıysa görevini bırakır. Yerine de meclis içinden yenisi seçilir. FETÖ döneminde, bizim itiraz ettiğimiz OHAL yetkisi ile, OHAL KHK’larıyla aldıkları bir yetki ile güya işte FETÖ’cüleri temizlemek zor falan diye. Biz ciddi şekilde OHAL yetkisine de itiraz ettik biliyorsunuz. Şu anda o günden kalan bir yetki ile, eğer belediye başkanı terörle suçlanıyorsa, bakın mahkemenin sonucunu değil, daha soruşturma-kovuşturma aşamasında kayyum atıyorlar. Sorun burada. O yüzden bu yetkiyi yarın CHP diyelim ele aldı, yapmayız da bizde iken. AK Partili belediyelere bakın nasıl oluyormuş demek istedik. Her birisini geçmişte her birisinin 10 yıl önce de Fethullah Gülen Cemaati ile bir maklube kaşıkladığı, Türkçe Olimpiyatları’nda stadyumda bir oturmuşluğu yok mu bunların? Tamamının. Bütün AK Partili belediyelere tak tak tak tak kayyum atayıp, kendi istediğimiz vali yardımcılarının, kaymakamları AK Parti’nin elindeki bütün belediyeleri alabiliriz. Bu yetki buna cevaz veriyor. AK Parti şu anda Esenyurt’ta buna tenezzül etti. Belediye Başkanımızın tutuklanma gerekçelerinin içinde DEM Partili olduğu iddiası var, 10 yıllık CHP’li. Kaynağı bilinmeyen para transferiydi, kızının kirasının babasının hesabına yattığı ortaya çıktı. Şimdi bir gizli tanık uydurmaya çalışıyorlar her zaman olduğu gibi. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bugün AK Parti’nin ve MHP’nin yapmaya çalıştığı bir algı operasyonudur. Bir sindirme operasyonudur. Hangi belediyemizi ne terörü ile ilişkilendirecekler? Mansur Yavaş‘ı hangi terör örgütü ile ilişkilendirirecekler? Hiç tavsiye etmem. Bu yapmaya çalıştıkları mesele bana karşı, belediye başkanımıza, partimize karşı değil, o belediye başkanlarını seçen seçmenlere karşı bir milli irade gaspıdır, bunun cezası çok ağırdır.

"KAYYUM ATAMALARI MESELESİ DEVAM EDERSE FAYDACI BİR YERDEN BAKARSAN BU BİZİM ÇOK FAYDAMIZA OLUR"

Esenyurt’ta biz de anket yaptırıyoruz, onlar da. Esenyurt Belediyesi'ne bir milletvekilini, Anayasaya aykırı şekilde sokmazken, önce milletvekillerini sokup tabii ki dirençle ve istekle, İstanbul İl Başkanımız, milletvekillerimizin mücadelesi çok önemli. Şimdi de sokağa sokmadıkları belediye meclis üyelerini tabelâsını söktükleri salona alıyorlar. Niye? Esenyurt‘ta meseleye tepki yüzde 80’e yakın. Bakın biz seçimi yüzde 50 ile kazandık, tepki 80’e yakın. Çünkü Esenyurt’un seçtiği belediye meclis üyeleri CHP’li. Esenyurt Meydan'da oturuyor soğuğun altında. Seçildikleri belediyeye girmiyorlar. Belediye meclis üyelikleri sürdüğü halde. Tepki yüzde 80. Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ettiler. 13 bin fark vardı. 608 bin farkla Ekrem İmamoğlu kazandı. Bu ne demek? 40 günde böyle bir kampanya yapmış olabilir miyiz? Bu şu demek. ‘Kararı ben veririm’ diyor millet. Kayyum atanırsa ben Türkiye için üzülürüm bir kayyum daha atanırsa. Ama kayyum atamaları meselesi devam ederse faydacı bir yerden bakarsan bu bizim çok faydamıza olur.”

“CESARET EDERLERSE BİZ DE HAYAL EDEMEDİKLERİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDERİZ”

Esenyurt İmamoğlu kararının demosudur bence. Yüzde 80 aleyhlerinde gördükleri için İmamoğlu kararının onaylatılmasına da cesaret edemeyecekler bence. Çünkü millet Esenyurt'ta DEM dediler, PKK dediler, bilmem ne dediler, yüzde 80 bizden yana çıktığına göre Esenyurt'ta, İmamoğlu gibi hem bir, iki, üç, dört kez AK Parti'yi yenmiş bileğini bükemedikleri birini şimdi bu oyunla alaşağı etmeye kalkarlarsa herhalde yüzde 95 İmamoğlu'nun arkasına geçer. Öyle görünüyor. O yüzden ben işlerinin o kadar kolay olmadığını ve buna cesaret edemeyeceklerini düşünüyorum. Cesaret ederlerse biz de hayal edemedikleri şekilde mücadele ederiz."