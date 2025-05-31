Özgür Özel miting için çağrı yaptı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan ve her hafta farklı bir ilde düzenlenen mitinglerin bu haftaki durağı Düzce.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin Düzce'de yapılacak bölümü için vatandaşlara katılım çağrısında bulundu.

Özel, "Yarın, adalet ve demokrasi için sesimizi Düzce’den yükselteceğiz!" dedi.

"ADALET VE DEMOKRASİ İÇİN"

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Biz, Türkiye için hep birlikte başaracağız. Ekrem Başkan’ımızı ve tüm yol arkadaşlarımızı bu haksızlıktan kurtarıp özgürlüğe kavuşturacağız. Yarın, adalet ve demokrasi için sesimizi Düzce’den yükselteceğiz!"