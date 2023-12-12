Özgür Özel öldürülen kuryenin evini ziyarete gidiyor

Türkiye’nin gündeminde Somali Cumhurbaşkanın oğlunun ezerek öldürdüğü kurye var. 38 yaşında 2 evlat sahibi motokurye Yunus Emre Göçer, Somali Cumhurbaşkanın oğlunun çarpmasıyla hayatını kaybetti.

CHP lideri Özgür Özel Somali Cumhurbaşkanın oğlunun ezerek öldürdüğü kurye Yunus Emre Göçer'in evini ziyarete gitti.

Birisi engelli iki çocuk babası olan Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Geçer’i ziyaret eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu aileye taziyelerini iletti.

Ziyaretin ardından Özel açıklamalarda bulundu.

NE OLDU?

İstanbul Fatih’te Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud arabasıyla Türk kurye Yunus Emre Göçer’e Avrasya Tüneli çıkışında çarptı ve kaçtı. Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un emniyet ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı. 6 Aralık'ta çıkan yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine polis gitti. Ancak Mohamud adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

Öte yandan ilk kez Yeniçağ'dan Tolga Şahin tarafından gündeme getirildikten sonra “Diplomatın kim" olduğu gündem olmuştu.