Özgür Özel: Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sözlerini ile ilgili konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Anıtkabir’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gazetecilerin CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak söylediği sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel o sözler ile ilgili olarak "Birincisi Mansur Beyin cümlesini ikiye ayırıyorum. Bir tanesi 'Mutlaka kazanacağız.' Yürekten katılıyorum. İkincisi, 'Partim aday gösterirse.' Bu parti disiplinini vurgulaması açısından önemli. Çünkü işte 'CHP'nin birden çok adayı olur mu?' gibi tartışmalarının önünü kesen bir mevzu. Partinin kararına saygılı olacak olması, kendisinden beklenen yaklaşımdır” dedi.

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Özel konuşmasında Yavaş’ın kazanacağız ifadesine dikkat çekerken, ‘Mutlaka kazanacağız’ derken bahsettiği parti de CHP'dir. Bence son derece kuvvetli bir cümle. Bunun dışında artık CHP aday tartışmalarını bir tarafa bırakıyor. Kazanma konusunda mutabakatımız var. Parti adayını belirleyecek. Onun dışında bir aday söz konusu değil. Ve o adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız." Diye konuştu.