Özgür Özel seçimde CHP'nin alacağı oy oranını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel seçimde CHP'nin alacağı oy oranını açıkladı
Özgür Özel katıldığı programda CHP’nin yüzde 30’u geçmek üzere olduğunu açıklayarak, “20’li rakamlardan şu partiyi bir kurtaralım istiyorum.” dedi.

Özgür Özel, TV100’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı, gündemdeki konulara değindi.

Özgür Özel, yerel seçimlerde yüzde 30 oy almayı hedeflediğini söyledi.

Özel, partisini 20’li rakamlardan çıkarmak istediğini ifade etti.

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Özel’in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“20'Lİ RAKAMLARDAN ŞU PARTİYİ BİR KURTARALIM İSTİYORUM”

CHP açısından şöyle bir gerçeklik var. Kimseyi oyumuz çok, gücümüz çok diye küçümsemek istemem. O niyette değilim. Şunu söylemek gerekiyor ki, Millet İttifakı’nı kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Ve geçen seçimlerde kayıtsız şartsız muhalefete destek veren bir parti de ortada yok ama Millet İttifakı’nı oluşturan seçmen bir yere gitmedi ve itirazları sürüyor. Onlar Saray’a, tek adama, ekonomik şartlara itiraz ediyorlar. Ya da MHP kökenliyse, ‘Kongremizi kazanacakken Saray ile anlaştılar, kongremizi iptal ettirdiler. Biz MHP’de hak ettiğimiz genel başkanlık ve parti yönetimine gelemedik Gittik parti kurduk’ diyen seçmen bu. Bu seçmenin AKP ve MHP ile bir araya gelmesini bekleyemezsiniz. Kimse bize mecbur değil. Herkesten büyük bir samimiyetle, büyük bir iştah ve taleple oy istiyoruz. Kimse bize mecbur değil. O seçmenin de temel itirazları duruyor. CHP’de yaz boyunca dile gelen yaptıkları bazı itirazlar da ortadan kalkmış durumda. Örneğin gizli protokolden bahsediyorlardı. ‘Bu bizi kandırmak’ diyorlardı. Biz o gizli protokol mevzusunda parti adına özeleştirimizi vermiş durumdayız. İYİ Partilileri sahada görüyorum ve abi-kardeş gibiyiz. Partiler açısından kendi adayının kazanmasını ister herkes. Kazanamıyorsa, en istemediğini kaybettirecek adayda birleşir. Böyle bir sürecin içindeyiz. İttifaklar yapabilseydik bambaşka şeyler olabilirdi. Yüzde 35’i zorlardık. Yüzde 40’a yaklaşırdık. Şu anda CHP’nin kendi gücüyle, bu adaylarla benim gördüğüm, geçmem gerekir ve iyi olur dediğim rakam yüzde 30 psikolojik sınırını aşmak. 20’li rakamlardan şu partiyi bir kurtaralım istiyorum.

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