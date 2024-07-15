Özgür Özel: Seçimden başka çare yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Habertürk’te hem darbe girişimine hem de erken seçim tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Meclisin halkın iradesi demek olduğunu ve halkın iradesi dışında hiçbir şeyin olmaması gerektiğini ifade etti. Kamer Genç’in FETÖ hakkında meclis kürsüsünden yaptığı açıklamayı tekrar hatırlatan Özel, “Rahmetli Kamer Genç, 'bunlar bir gün başınıza bela olur' demişti. O günlerde devletin elindeki istihbarata göre bunlar bir darbeye kalkışabilirler bilgisi vardı. 33 bin subay vardı, 11 bini FETÖ'cülükten ordudan atıldı. 100 kurmay subaydan 84'ü terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlıydı.”

“SEÇİMDEN BAŞKA ÇARE YOK”

Katıldığı yayında halkın istemesi halinde erken seçim olabileceğini ifade eden Özel, yerel seçimlerden bu yana sürdürülen ekonomi politikasının ülkenin kötü yönetildiğini gösterdiğini açıkladı.

Kendisinin milletin talebini gördüğünü paylaşan Özel erken seçim tartışmaları hakkında şunları söyledi:

“Halk isterse erken seçim olur demiştim. Maalesef yerel seçimlerden bugüne yürütülen ekonomi politikası ülkenin kötü yönetildiğini gösteriyor. Milletin talebini görüyorum. Bu kadar büyük bir kriz içerisinde, bu kitlelerin sesi duyulmazsa seçimden başka bir çare yok.”