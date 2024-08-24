Özgür Özel sert konuştu: Alpay Özalan demokrasi mikrobudur, hastalık yayıyor

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Özgür Özel sert konuştu: Alpay Özalan demokrasi mikrobudur, hastalık yayıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP'li Ahmet Şık'a saldıran AKP'li Alpay Özalan'a saldırmasıyla ilgili sert konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Milletvekili Alpay Özalan için, "Alpay demokrasi mikrobudur. Onun işi hastalık yapmak" ifadelerini kullandı.

Özel, Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar ve Ankara Temsilcisi Altan Sancar’ın sorularını yanıtladı.

"ALPAY BEYE ÖDENEN MAAŞ İSRAFTIR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Can Atalay oturumunda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'a saldıran Alpay Özalan'a ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, şunları söyledi:

"Alpay beyin milletvekili yapılması doğru değil. Meclis İdare Amiri yapılması doğru değil. Alpay beye ödenen maaşının her bir kuruşu israftır bu memleket için. O kadar kötü bir şey ama mikroba 'Niye Hastalık yapıyorsun?' diye sorulmaz. Bana diyorlar ki 'O da ceza aldı, o da ceza aldı.' İç Tüzük'e göre saldırı ve küfür/hakaretin cezası bu. İlkinde kınama, sonra çıkarma veriyorsun. Bu Alpay ile Ahmet Şık'ı denk tutmak meselesi değil. Esas mesele mikroba 'Neden hastalık yapıyorsun?' diye sorulmaz. Ama Alpay'a bu fırsatı vermeden biz o oturumda usul tartışmasıyla bütün imkanları tüketmeliydik. Biz hiçbir şey yapamadık ki o gün. Kan bulaştı. Gözümüzün önünde kadın dövdüler. O tansiyonun içinde bir genel görüşme oldu gitti. İnsanları bizim vicdana davet etmemiz gerekirken herkes tuttuğu safta yürüdü. Oysa ki genel görüşme açılmasını öneriyorduk. Belki gruplar arası diyalogla bir genel görüşme açılsa 2 gün istişareler olabilirdi partiler arasında. Ama o an ben Ahmet Şık'ın o gün söylediği sözün ve üslubun taktiksel olarak da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ayrıca İç Tüzük'e göre de sorunlu ifadeler. Karşı tarafa hak etmediği bir mağduriyet yarattı. Sen bütün AK Parti vekillerine 'cibiliyetsiz' deyince biz bütün haklı davamızdan savunmaya geçmek zorunda kaldık muhalefet olarak. Onlar için bahane oldu. Ama Ahmet Şık'a 'Neden yanlış yaptın?' diyebilirim. Bu hakkım var, onlar da bizi eleştiriyorlar. Alpay demokrasi mikrobudur. Onun işi hastalık yapmak."

İlgili Haberler
33 askerin katilini tanık yapıp Genelkurmay Başkanı'nı yargılattılar! Unutanın kalbi kurusun
Üç sektörde konkordato rüzgarı! 788 firma ilan etti
Trump lehine çekildi! ABD’de seçim dengelerini alt üst etti
CHP’li belediye konserini iptal etti! Özgür Özel evine çiçekle gitti
Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
Ardahan Ağustos’ta beyaza büründü Gündem
Ardahan Ağustos’ta beyaza büründü
Sevgilisine evlenme teklifi yaptı İstanbul'da imzayı attı. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü Spor
Sevgilisine evlenme teklifi yaptı İstanbul'da imzayı attı. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Hasta köpekle 'Ankara Havası' oynuyor diye dalga geçtiler Gündem
Hasta köpekle 'Ankara Havası' oynuyor diye dalga geçtiler
Siverek’te trafik kazası: 3 yaralı Gündem
Siverek’te trafik kazası: 3 yaralı
Türk Hava Yolları'nda A321 neo uçağı 48'e yükseldi Gündem
Türk Hava Yolları'nda A321 neo uçağı 48'e yükseldi
Ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı Gündem
Ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı