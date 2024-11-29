Özgür Özel, Silivri Cezaevi'ne geldi! 30 gün sonra ilk görüşme

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Özgür Özel, Silivri Cezaevi'ne geldi! 30 gün sonra ilk görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etmek için tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i 30 günün ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret ediyor.

CHP Lideri Özgür Özel, 8.15'te Silivri Cezaevi'ne geldi. Özgür Özel'in, Ahmet Özer ile görüşmesi devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanmıştı. 28 gündür Adalet Bakanlığı'ndan izin beklediklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Bakan Tunç'tan "İzin istiyorsanız, adam gibi istersiniz" ifadeleri kullanılmıştı. Olayların ardından Ahmet Özer izni Adalet Bakanlığı'ndan çıktı. Özgür Özel, Özer ile bugün görüşüyor.

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