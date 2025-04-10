Özgür Özel Silivri'de!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüşmek üzere Silivri Cezaevi'ne geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüşmek üzere Silivri Cezaevi'ne geldi.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek üzere Silivri Cezaevi'ne geldi. Özel'in burada imza kampanyasına ilişkin İmamoğlu'nu bilgilendirecek. İmamoğlu ve Özel son yaşanan olaylara ilişkin, fikir alışverişi yapacak.

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