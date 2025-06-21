Özgür Özel sözünü tuttu! Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmadı...

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızına verdiği sözü CHP Genel Başkanı Özgür Özel tuttu. Özel, Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i sınav sabahı yalnız bırakmadı.

Özel, Nehir Zeyrek'i sınavın gerçekleşeceği okula getirdi. O anları Özgür Özel, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz., Malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” ifadelerini kullandı.