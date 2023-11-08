Özgür Özel ve eşinden Kılıçdaroğlu çiftine ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu’nu evlerinde ziyaret etti.

KAYNAK: DHA
Özgür Özel ve eşinden Kılıçdaroğlu çiftine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Kurultayı’nda genel başkan olarak seçilen Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu Ankara’daki evinde ziyaret etti.

Ziyaret, CHP Genel Merkezi’ndeki devir teslim töreni öncesinde saat 13.00’de gerçekleşti. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

Özgür Özel ziyaret sonrası, “Genel başkan ve eşini evlerinde ziyaret ettik. Son derece sıcak karşılandık. Gerçekten son derece mahcup oldum. Genel başkanın buraya kadar uğurlaması, karşılaması nezaketini gösteriyor. Genel başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Genel merkezdeki devir teslimden sonra açıklama yaparız. İşin bu kısmı aile meselesi” dedi.

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