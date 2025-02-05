Özgür Özel ve Mansur Yavaş kapalı kapılar ardında ne konuştu? Kübra Par son kulisi paylaştı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yapılan anketlerde Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkmasına karşın, adayın anketlere göre değil parti içi ön seçim ile belirleneceği bilgisi CHP'de çalkantılara neden olmuştu. Ön seçimle aday belirleme kararından Mansur Yavaş'ın haberi olmadığı belirtilmişti.

tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, yayında kendisine ulaşan son kulis bilgisini paylaştı. Kübra Par, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın dün bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Kübra Par Özgür Özel Mansur Yavaş görüşmesinde neler konuşulduğuna dair edindiği bilgileri aktardı. Par “CHP'li üst düzey kaynağımdan aldığım bir son dakika bilgisini paylaşmak istiyorum. Özgür Özel ve Mansur Yavaş dün CHP Genel Merkezi'nde görüştüler. İlk aldığım bilgi Yavaş, aday belirleme konusundaki çekincelerini sıraladı. Ve bir kez daha erken dedi. Özel bir kez daha ön seçim yapacağını yineledi. Yani konuşsalar da şimdilik bir uzlaşı/anlaşma yok. Öyle gözüküyor." dedi.

Mansur Yavaş ısrarla kaygılarını açıklıyor ama onu dinleseler bile karardan geri dönmüyorlar CHP içerisinde" diyen Kübra Par İmamoğlu'nun son paylaşımına da dikkat çekerek" Belli ki CHP'de bir grup Mansur Yavaş'ı küstürmeden ikna etmeye çalışıyor." dedi.