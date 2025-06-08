Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan Ferdi Zeyrek'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu yakından takip ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, elektrik akımına kapılarak yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in bulunduğu hastane önünde ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş:

"Bugün üzücü bir olay nedeniyle buradayız. Maalesef, daha önce Sayın Genel Başkanımızın söylediği, tutuklulukları, haksız uygulamalar nedeniyle bayram yapamıyoruz demişti. Ama bunun üzerine bir de, Ferdi Başkanımızın bu elim kazası gerçekten tuz biber oldu. Tadımız kaçtı iyice. Geldik bugün, durumu hakkında da bilgi aldık. Sürekli bir şekilde zaten kontrol ediliyor, biz, kendisine şifa diliyor ve bolca dua ediyoruz. Onun için buradayız. Kendisinin yanındayız bütün belediye başkanlarımızla birlikte. Geçmiş olsun diyorum."

Özgür Özel ise:

"Değerli arkadaşlar, bugün Ankara İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Ankara'dan ilçe belediye başkanlarımız, çok değerli dostlarımız, Ferdi Başkan için "geçmiş olsun" ziyaretine ve durumunu biraz daha yakından, öğrenmek için ziyaretimize geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu gerçekten herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkan'ın mücadelesini hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı, kaldı öyle. Bütün Türkiye'den, tüm siyasi partilerden, tüm siyasi görüşlerden, Manisa'daki tüm siyasi partilerin temsilcileri, her birisine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bütün genel başkanlar aradılar, sordular. Buraya il başkanları geliyor sürekli, hepiniz takip ediyorsunuz. Her gün binlerce, on binlerce kişi hastaneye akın ediyorlar ve iyi dileklerini sunuyorlar. Hem Manisalı hemşehirlilerimize hem de arayan, soran herkese teşekkür ediyoruz. Mansur Başkanımızla Ferdi Başkan arasında çok özel de bir ilişki gelişmişti son dönemlerde. Aralarında çok özel bir diyalog vardı. Onun burada olması, Nursen Hanım'ın burada olması hem aileye destek verdi hem de eminiz ki Ferdi Başkan bu, iyi duyguları hissediyor ve hayata onlar sayesinde tutunuyor. Ben de hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar."

Gazetecilerin Ferdi Zeyrek’in sağlık durumuyla ilgili sorularına yanıt veren Özgür Özel şunları ifade etti:

"Arkadaşlar, Başhekimimiz düzenli olarak günde iki kez açıklamalar yapıyor. İl Başkanımız da kendisine eşlik ediyor. Durumu Sayın Başhekim'in aktardığının dışında bir bilgi benim vermem doğru değil. Ancak, Bilkent Üniversitesi'nin, çok değerli hocalarının içinde bulunduğu, Sayın Fahrettin Koca'nın, dün, önceki Sağlık Bakanımızın koordine ettiği, mevcut Sağlık Bakanımızın bilgi verdiği şekliyle bir WhatsApp grubu üzerinden tüm Türkiye'de yoğun bakım noktasında ve bu tip olaylarda en deneyimli hocalarımız büyük bir dayanışma içinde bir WhatsApp grubu üzerinden tüm süreci yakından takip edip görüşlerini, önerilerini bildiriyorlar. Hastanemiz zaten çok uzun yıllardır olan, çok deneyimli kadroların olduğu, bizim inandığımız, güvendiğimiz bir hastane. Teknik ekipman olarak da İzmir'den önemli takviyeler alındı. Çok nadir kullanılan cihazlar kullanılıyor, onlar geldi. Elden gelen her şey yapılıyor. Bizim de elimizden, iyi duygularla, olumlu düşünerek dua etmek geliyor. Durumu bundan ibaret. Herhalde Başhekimimiz zaten akşamüstü bir kez daha bir açıklama yapacak. Biz de onu takip ediyor olacağız. Teşekkür ederiz arkadaşlar."