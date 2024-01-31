Özgür Özel'den Akşener'in 'çok ağır bir iftira' dediği sözlerine açıklama geldi

Özgür Özel, Ankara’da Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma Töreninde konuştu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, “Bizimle ilgili imanın ötesine geçen AKP ile tuhaf bazı alışverişlerimiz olabildiğini ifade eden bir konuşma yaptı. Bana göre çok ağır bir iftira” açıklamasına yanıt veren Özgür Özel, bu koşmaya çok şaşırdığını ve Meral Akşener’in ya ciddi şekilde yanıltıldığını ya da Akşener’in kavga etmek istediğini belirtti.

Özel, kendisinin Akşener ile kavga etmeyeceğini, bunun kimseye bir faydası olmayacağını sözlerine ekledi.

“MUHALEFETE MUHALEFET ETME GİBİ BİR DERDİMİZ YOK”

Özel, muhalefete muhalefet etme gibi bir dertlerinin olmadığı belirtirken, Eskişehir’deki konuşmasında bahsettiği konunun Akşener’e yanlış aktarıldığını söyledi.

Özel, Eskişehir’de yaptığı konuşmasında bahsettiği kişinin İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nebi hatipoğulları olduğunu açıklarken, “İYİ Parti’den milletvekilli seçilen, Millet İttifakı oylarıyla milletvekili seçilen kişi bir siyasi yankesicilikle, bir siyasi dolandırıcılıkla Recep Tayyip Erdoğan’a muhalefet etmek üzere Eskişehirlilerden oy istedi ve gitti Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı.

Ben, ‘saray geçmişte birlikte olduklarımızı bir takım imkanlar yaratarak karşımıza çıkarıyor’ derken Eskişehir’deki AK Parti adayını kastettim. Benim ne Kemal beye sorma ihtiyacım var ne bir başkasına. Ben Meral hanımın kişisel olarak da partisinin de bahsettiği konulardaki namusuna, dirayetine ben kefilim bu konuda hiçbir şey yok” diye konuştu.

Özel, Akşener’in İstanbul ve İzmir’deki billboardları kiralayamadıkları açıklamasıyla alakalı ise, Billboard meselesini de duyduğunu ve şaşırdığını belirtirken, Sorup öğreneceğini ve yapabileceği bir şey varsa derhal gerekli müdahale edeceğini söyledi.

Özel, “Öyle bir şey olduğunu düşünmem” dedi.