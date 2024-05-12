Özgür Özel'den Anneler Günü'nde dikkat çeken Sinan Ateş mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü nedeniyle İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. Anıt mezara Özgür Özel, CHP heyeti ve ilçe belediye başkanları sırayla karanfil bırakıp dua etti.

CHP Lideri Özel dışında ziyarete İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe belediye başkanları ve kadın kolları başkanları da katıldı.

“ZÜBEYDE ANNE OLMASAYDI, BUGÜN MAKAM MEVKİ SAHİPLERİNİN HİÇBİRİSİ BU GÖREVLERDE OLMAZDI”

Gerçekleştirdiği ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, “Arkamızdaki toprak, bu dünyanın görmüş olduğu, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük devrimciyi dünyaya getirmiş, onu yetiştirmiş ve bize kazandırmıştır. Eğer Zübeyde anne olmasaydı, bugün burada makam mevki sahiplerinin hiçbirisi bu görevlerde olmazdı. Zübeyde anne olmasaydı bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti toprağı olmazdı. Burada bağımsız, çağdaş bir Cumhuriyet hüküm sürüyor olmazdı. Mustafa Kemal Atatürk 101 yıl önce şu konuşmayı yaptı; ‘Burada yatan annem eziyetin, zorlamanın bütün milleti felaket uçurumuna götüren bir keyfi idarenin kurbanı olmuştur. Annemin kaybından şüphesiz çok üzüntülüyüm. Fakat bu üzüntümü gideren ve beni avutan bir konu vardır ki; o da anamız vatanı yok olmaya götüren idarenin artık bir daha geri gelmemek üzere yokluk mezarına gömülmüş olduğunu görmektir. Annem bu toprağın altında fakat milli hakimiyet sonsuza dek devam edecektir. Beni teselli eden en büyük kuvvet budur.’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk annesinin kaybından ülkenin keyfi idaresini sorumlu tutmakta haklıdır. Annesi o keyfi idarenin iyi yönetememesi sebebiyle sağlığından olmuş, tedavi olamamış ve hastalığa yenik düşmüştür” ifadelerini kullandı.

“SİNAN ATEŞ’İN ANNESİ VE EŞİNİ ARADIM”

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i ve eşi Ayşe Ateş'i de aradığını belirten Özel,

“Dedim ki; ‘Türkiye'nin en büyük ailesi hiçbir zaman siyaseten ortak düşünmediğimiz evladınızın artık ailesidir. Sinan Ateş'in adalet arayışı onun için bizim mücadelemizdir’. Ayrıca Voleybol Milli Takımımızın kaptanı, kendisi de anne olan Eda kaptanı aradım ve Anneler Günü'nü kutladım. Biz filenin sultanları kazanınca hep birlikte sevinenleriz. Biz milli takım gol atınca hep birlikte ayağa fırlayanlarız. Biz bu ülkede yaşayan 86 milyonu hiçbir fark ayırmadan kucaklayan Cumhuriyet Halk Partilileriz ve biz hep birlikte onlarla birlikte Türkiye ittifakıyız.”

“BUGÜN AYIRMADAN TÜM ANNELERİ ARADIM”

Annelerin gözyaşının rengi olmayacağını belirten Özel, “Annenin gözyaşının Türk’ü, Kürt'ü olmaz. O yaşın durması icap eder. Bugün şehit annelerimizi, Diyarbakır annelerini, Cumartesi annelerini aradım. Ayırmadan hepsini aradım ve hepsine dedim ki ‘Bugün sizin için zor bir gün. Ama ben hem kendi ailem adına hem de Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına evlatlarınızdan uzak, içinizde yara, özlem hissettiğiniz bugün de buruk hissetmeyin.’ Diyarbakır annelerinin de, Cumartesi annelerinin de, şehit annelerinin de ailesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hepimiz sizinle birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN ANNELERE SELAMIMIZI SÖYLEYİN”

Özel, “Bugün Mısra Öz'ü aradım ve dedim ki ‘Bütün annelere selamımızı söyleyin. Çorlu tren kazası annelerinin ve annesiz kalmış evlatlarının Anneler Günü'nde Türkiye'nin en büyük ailesi yanınızdadır.’ Bugün Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok'u aradım. 15 Temmuz gecesi öldürülen evladının arayamadığı Nihal Olçuk'u hepiniz adına ben aradım. Şunu söyledim; ‘Bu ülke Berkin Elvan'la Abdullah Tayyip Olçuk'a birlikte yas tutmadan bir olamaz, birlikte olamaz. Biz ikisinin yasını birlikte tutanlarız” diye konuştu.

“HER ANNELER GÜNÜ'NDE ZÜBEYDE ANNEMİZİN HUZURUNDA TOPLANDIK”

Anma etkinliğinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, “Her Anneler Günü'nde Zübeyde annemizi bize hatırlatan her günde, onun manevi huzurunda bugüne kadar defalarca toplandık. Her defasında ona ve onun bize armağan ettiği o büyük kahramana, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygımızı ve minnetimizi defalarca dile getirdik. Bugün yine Anneler Günü. Onlara duyduğumuz saygı, sevgi, minnet daimdir ve sonsuzdur. Zübeyde annemiz ömrünün son bir ayını Karşıyaka’da sağlık problemleri nedeniyle geçirmiş ve hayata gözlerini burada yummuştur. Hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle buraya defnedilmiş ve İzmir'in bağrına emanet edilmiştir. Bizim için bu kutsal emaneti bugüne kadar korumak ve gereğini yerine getirmek bir görev olmuştur” ifadelerini kullandı.

“TÜM ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM”

Kadınların ve annelerin birer kahraman olduğunu ifade eden Tugay, “Biliyoruz ki bu ülke annelerimizin vicdanları huzur bulduğu zaman, onlar evlatları için geleceğe güvenle baktığı zaman gerçekten aydınlığa erişmiş olacaktır. Bugün tüm annelerimizin ve kaybettiğimiz annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.