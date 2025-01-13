Özgür Özel'den Beşiktaş Belediyesi operasyonuna ilk açıklama geldi

İstanbul'da başlatılan 'ihale yolsuzluğu soruşturması' kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterirken, CHP lideri Özgür Özel de sosyal medya hesabından "Belediye başkanımızın yanındayız ve bu kumpası boşa düşürmek için halkımızla birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullanarak tepki verdi.

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Başkan Rıza Akpolat da aralarında...

Özel X hesabından şu açıklamalarda bulundu;

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır. Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir. Biz, belediye başkanımızın yanındayız ve bu kumpası da boşa düşürmek için halkımızla birlikte mücadele edeceğiz."

Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır.



Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir.



Biz,… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 13, 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyon hakkında ilk tepki geldi

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi. Akpolat, karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen 47 isim arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor.

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