CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, İBB soruşturmasının kilit ismi, itirafçı Aziz İhsan Aktaş ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Şu anda serbest olan Aktaş ile ilgili Özel, "Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e maaş sorusunda bulunan Özel, "başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan? Yarın akşama kadar bu sözlü soruma yanıt bekliyorum. Cevap gelmediği takdirde yarın akşamki mitingimizde bu sözlü sorunun yanıtını verdikten sonra tüm basın yayın organlarına gerekli belgeleri yolluyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş için 'tahliyesi hayırlı olacaktır' sözlerini hatırlatan Özel, "Demirtaş'ı içeri atmakla övünenler, 'asalım' diyenler bugün 'hayırlısı' diyor. Rejim, şeytan değiştirdi arkadaşlar. Bu rejim korku üzerine kurulu. O gün rejim düşmanı Demirtaş'tı bugün İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

Özel, AKP'nin 79 yıllık Cumhuriyet döneminin 6 katı 1.2 trilyon dolar vergi topladığını söylerken, "63.4 milyar dolar özelleştirmeden topladı. Yoksulukta, işsizlik ve gelir adaletsizliğinde Avrupa birinciliğini sayın Erdoğan'a takıyorum" şeklinde konuştu.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"6 Şubat'ta 'biz buradaki evleri bir yıl içinde yapacağız' diye bir devlet sözü verildi. Sayın Erdoğan tarafından bu söz verildi. Bütün imkansızlıklar ortadayken, insanlar buna inandılar. O söylenen bir yıl geldi. Sözü veren tüm yetkisiyle işin başındaydı. Bir yıl bitince 18 bin konut teslim edilmişti. Şimdi 1000. günündeyiz. 3 yıla doğru gidiyoruz. 300 bin konut teslim ettiler. Söz verilen yüzde 46'sı. Bugün yüzbinlerce konteynerde ya da gurbette başkalarının yanında yaşamak zorunda kalıyor. İşletmelerin hala yarısı faaliyete geçemedi. Diğer yanda rezerv alan rahatsızlıkları sürüyor. Depremzedeler 1000 gündür adalet arıyorlar, evsiz kaldılar.

Aramızda Sındırgı Belediye Başkanımız var. Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesi isteniyor. Sındırgı'ya devletin şefkatli elinin ulaşması gerekiyor.

Gebze'de 7 katlı bina çöktü. 4 kişi öldü bakanlık 'sorumluluğumuz değil' diye sıyrıldı. CHP'de olsaydı, şafak operasyonu olurdu. AKP'li belediye hemen yıkım metro istasyonuyla ilgili değil' dedi.

Andolsun ki ne bu Turizm Bakanı’nı ne o yetkililerin ne Soma’yı yakanların ne de Ermenk’teki sorumluların yakasını bırakmayacağız.

İBB AKP'deyken 847 milyon vakıflara ödendi. İstanbullunun hizmeti için olan paraları yandaş vakıflara dağıtan anlayışının artık İstanbul'a ve Türkiye'ye gölge etmeme vakti gelmiştir.

"Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş... Ben söylemiyorum Savcı diyor. Örgüt lideri olduğunu söylüyor, ortalıkta dalışıyor mu bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Bilen olursa söylenir. 704 yılla yargılanan geziyor. 4 yılla yargılanan belediye başkanımız içeride. Korkunç bir süreçle karşı karşıyayız"

Ekrem Başkanı yolsuzlukla, rüşvetle itibarsızlaştırmaya çalışan kişiye İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na soruyorum. Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan? Yarın akşama kadar bu sözlü soruma yanıt bekliyorum. Cevap gelmediği takdirde yarın akşamki mitingimizde bu sözlü sorunun yanıtını verdikten sonra tüm basın yayın organlarına gerekli belgeleri yolluyorum. Sözlü sorumun süresi yarın akşam bitiyor.

İBB dosyasına güvenemediler, 'casusluk' iftirası attılar. İftiracı Hüseyin Gün'ü emniyete AKP göndermiş . Emniyete sunum yapmış. İmamoğlu'na çamur atmak istiyorlar. Ekrem başkan hapisteyken, iftiracı Hüseyin Gün'e siber güvenlik ihalesi verilmiş.

Siyasi tutuklular sebest bırakılmalı. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş özgür olmalı. Demirtaş'ı içeri atmakla övünenler, 'asalım' diyenler bugün 'hayırlısı' diyor. Rejim, şeytan değiştirdi arkadaşlar. Bu rejim korku üzerine kurulu. O gün rejim düşmanı Demirtaş'tı bugün İmamoğlu.

AK Parti, 79 yıllık Cumhuriyet döneminin 6 katı 1.2 trilyon dolar vergi topladı. 63.4 milyar dolar özelleştirmeden topladı. Yoksulukta, işsizlik ve gelir adaletsizliğinde Avrupa birinciliğini sayın Erdoğan'a takıyorum. Faizde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci olmuşuz. Bu ayıp memleketi bu hale getirenlere yeter.

DETAYLAR GELİYOR...