Özgür Özel'den "büyük emekli mitingi" hamlesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah NOW TV ekranlarında yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu.

'EMEKLİLERİN SESİNİ DUYURACAĞIZ'

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özeli AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin bilgiler de verdi. Özel, "Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Ama bizim mitinglerimiz barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

‘ASGARİ ÜCRETE YILDA DÖRT KEZ ZAM YAPILMALI’

Özel açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"IMF ile el sıkışıyorlar. Poz veriyorlar. Ama itiraf etmiyorlar. IMF neler isteyecekse ona benzer kemer sıkma politikalarını iktidar uyguluyor. Elbette güçlükler olur. Ama bir avuç zengine KKM verilecek ama emekliye zam yapılmayacak. Böyle olmaz. Fiyatlar sürekli artıyor. Asgari ücrete yılda dört kez zam yapılmalı. Bunlar iki kez yapacağız diyordu, artık onu da yapmıyorlar. Sendikacılar da sendikacılığını yapacak. Bundan sonra CHP, mecliste olması gerektiği zaman mecliste sokakta olması gerektiği zaman sokakta olacak. Hakkını aramak isteyen herkese destek vereceğiz.”