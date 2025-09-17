Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

CHP, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerine Bahçelievler'de devam etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın taşındığı ilçede düzenlenen mitingte on binlerce yurttaş buluştu. Mitingte konuşan CHP Lideri Özgür Özel Trump oğlu ile Erdoğan'ın Dolambahçe'de Gazze pazarlığı yaptığını iddia etti.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki ayağı Bahçelievler'de düzenlendi.

Miting, Haznedar Meydanı'nda yapıldı. Mitingte ilk olarak Özgür Çelik kürsüye çıkarak Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kürsüye çıktı. Özgür Özel konuşmasında 'Size zafer sözü veriyoruz' dedi.

Özgür Özel kürsüden "Bahçelievler'in belediye başkanı daha geçen sene iki parça halinde önce kamyonları sonra şoförleri için ihale yapmış. Toplam 843 milyonluk ihale vermiş, dönüp de soran yok. Yazıklar olsun böyle ikiyüzlülüğe. Eğer Zeydan Karalar ya da Avcılar Belediye Başkanım ya da Gaziosmapaşa'daki kardeşim bunların ifadesiyle hapis yatıyorsa Bahçelievler Belediye Başkanı'nın 50 kere müebbet alması lazım" diye konuştu.

Özgür Özel yaptığı konuşmada okul müdürlerine de seslendi. Özel , “Tüm okul müdürlerine sesleniyorum. İsteyen okul müdürleri, CHP’li belediyelere başvursun; ücretsiz su sebili bizden. Kapıyı açık tutun, çocuklara sıcak yemek, ücretsiz beslenme çantası bizden. Okulun temizliği bizden. Yeter ki korkmayın siz o reisten.” dedi.

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel dikkat çeken bir iddiada bulundu. Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump'ın oğlunu ağırladığını öne sürerek "Junior Trump'ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmıyorlar ziyarete. Filistin kan ağlarken lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar. Filistin'i Trump'a terk ediyorlar. " diye konuştu.

