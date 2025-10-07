Özgür Özel'den "Ekrem İmamoğlu iddianamesi" uyarısı: Hazır olun

CHP lideri Özel, tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturmanın iddianamesi için "Hazırlıklı olun. Yandaş basına servis edecekler. Moral bozmak isteyecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'daki kampında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında bu ay iddianamenin hazırlanması bekleniyor.

"HAZIRLIKLI OLUN"

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; hazırlanacak iddianameye yönelik CHP lideri Özel, "Hazırlıklı olun. Yandaş basına servis edecekler. Moral bozmak isteyecekler. Bundan etkilenmeyin" ifadelerini kullandı.

CHP’nin bu sürece karşı hazırlıklı olduğunu belirten Özel, "Kamuoyuna gerçekleri anlatma, bilgilendirme adına hukukçulardan bir ekip oluşturduk" dedi.

