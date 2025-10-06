Yandaş kalem sızdırdı CHP'li Tanal isyan etti. İBB iddianamesi gündem oldu

AKP’ye yakın gazeteci Emin Pazarcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasına ait gizli iddianamenin 2 bin sayfayı geçtiğini ve salı günü mahkemeye sunulacağını X hesabından duyurdu. Hukuken gizli olması gereken bilgilerin sızdırılması, yargı bağımsızlığı tartışmalarını alevlendirdi.

Pazarcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 300’den fazla sanıklı ikinci iddianamenin kasım başında açıklanacağını iddia etti. Soruşturma, İmamoğlu’nun 202 gündür tutuklu olması ve aralarında Mehmet Murat Çalık, Zeydan Karalar, Hakan Bahçetepe, Murat Ongun ve Buğra Gökçe gibi İBB yöneticileri ile ilçe belediye başkanlarının cezaevinde bulunması nedeniyle kamuoyunda yankı uyandırıyor.

CHP, aylardır iddianamenin hazırlanması için çağrı yaparken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, duruşmaların TRT’de yayınlanmasını desteklemişti. Ancak Pazarcı’nın sızdırdığı bilgiler, soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği eleştirilerine yol açtı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, X hesabından sert tepki göstererek, “Soruşturma gizli değil miydi? Emin Pazarcı bu bilgileri nereden alıyor? Bu, gizliliğin açık ihlalidir. Cumhuriyet Başsavcısı derhal soruşturma başlatmalı, yoksa bu parti yargısıdır” dedi.

Pazarcı, iddianamenin “tuğla gibi, ciltler dolusu” olduğunu ve “delil yok” diyenleri utandıracağını savundu. Ancak sızıntı, yargının tarafsızlığına gölge düşürdü. İBB soruşturması, 2019’dan beri siyasi tartışmaların odağında. İddialar, İmamoğlu ve ekibinin usulsüzlük yaptığı yönünde, ancak CHP bu suçlamaları siyasi baskı olarak niteliyor. Sızıntının kaynağı ve savcılığın harekete geçip geçmeyeceği merak konusu.