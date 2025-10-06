Yandaş kalem sızdırdı CHP'li Tanal isyan etti. İBB iddianamesi gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: HalkTV
Yandaş kalem sızdırdı CHP'li Tanal isyan etti. İBB iddianamesi gündem oldu

İBB soruşturmasının iddianamesinin yazıldığını AKP'li yandaş yazar Emin Pazarcı duyurdu. Hukuki olarak gizli olması gereken bilgilere ulaşan Pazarcı sayfa sayısını ve dosyanın mahkemeye verileceği tarihi açıkladı. CHP’li Mahmut Tanal, yargı bağımsızlığını zedeleyen bu ihlale tepki gösterdi.

AKP’ye yakın gazeteci Emin Pazarcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasına ait gizli iddianamenin 2 bin sayfayı geçtiğini ve salı günü mahkemeye sunulacağını X hesabından duyurdu. Hukuken gizli olması gereken bilgilerin sızdırılması, yargı bağımsızlığı tartışmalarını alevlendirdi.

tanal.jpg

Pazarcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 300’den fazla sanıklı ikinci iddianamenin kasım başında açıklanacağını iddia etti. Soruşturma, İmamoğlu’nun 202 gündür tutuklu olması ve aralarında Mehmet Murat Çalık, Zeydan Karalar, Hakan Bahçetepe, Murat Ongun ve Buğra Gökçe gibi İBB yöneticileri ile ilçe belediye başkanlarının cezaevinde bulunması nedeniyle kamuoyunda yankı uyandırıyor.

i.webp

CHP, aylardır iddianamenin hazırlanması için çağrı yaparken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, duruşmaların TRT’de yayınlanmasını desteklemişti. Ancak Pazarcı’nın sızdırdığı bilgiler, soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği eleştirilerine yol açtı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, X hesabından sert tepki göstererek, “Soruşturma gizli değil miydi? Emin Pazarcı bu bilgileri nereden alıyor? Bu, gizliliğin açık ihlalidir. Cumhuriyet Başsavcısı derhal soruşturma başlatmalı, yoksa bu parti yargısıdır” dedi.

Pazarcı, iddianamenin “tuğla gibi, ciltler dolusu” olduğunu ve “delil yok” diyenleri utandıracağını savundu. Ancak sızıntı, yargının tarafsızlığına gölge düşürdü. İBB soruşturması, 2019’dan beri siyasi tartışmaların odağında. İddialar, İmamoğlu ve ekibinin usulsüzlük yaptığı yönünde, ancak CHP bu suçlamaları siyasi baskı olarak niteliyor. Sızıntının kaynağı ve savcılığın harekete geçip geçmeyeceği merak konusu.

dosyua.jpg

pazarci-001.jpg

Son Haberler
Yusuf Dikeç başarısının sırrını İtalyan basınına anlattı
Yusuf Dikeç başarısının sırrını İtalyan basınına anlattı
Kayseri'den Kastamonu pastırmasına ambargo!
Kayseri'den Kastamonu pastırmasına ambargo!
Türkiye'de dikkat çeken teknik direktör istatistiği!
Türkiye'de dikkat çeken teknik direktör istatistiği!
Manifest üyelerine istenen ceza belli oldu! Soruşturma başlatılmıştı
Manifest üyelerine istenen ceza belli oldu! Soruşturma başlatılmıştı
İstanbul’da fabrika yangını: Polis ve itfaiye harekete geçti
İstanbul’da fabrika yangını: Polis ve itfaiye harekete geçti