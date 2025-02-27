Özgür Özel'den Erdoğan'ın tehdidine şok cevap

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ayağını denk al' söylemine değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben soruyorum; Ne yapacaksın, tank mı yollayacaksın. İlişkili olduğun mafyaları mı üzerime salarak tehdit edeceksin. O diğer koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Hodri meydan kimseyi korkutamazsın" dedi.

ÖZEL: İLİŞKİLİ OLDUĞUN MAFYALARI MI ÜZERİME SALARAK TEHDİT EDECEKSİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Gel seç tarihe geç' lansmanında Erdoğan'ın 'ayağını denk al' söylemine sert çıkıştı. Özel, "Ordunun içinde gelen telkinlerden sonra 'Mustafa Kemal'in askerleriz' diyen teğmenleri ordudan atarak, kimin bunu köpürttüğünü söylediğimiz için 'ayağını denk al' diyor. Ben soruyorum; Ne yapacaksın, tank mı yollayacaksın. İlişkili olduğun mafyaları mı üzerime salarak tehdit edeceksin. O diğer koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Hodri meydan kimseyi korkutamazsın" dedi.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında teğmenlerin ihraç edilmesine sebebiyet veren ana aktör 2 ismi, "Kara Kuvvetleri Komutanı S.B ve Deniz Kuvvetlier Komutanı E.T, siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış kişilersiniz. Günü gelince hesabını soracağımızı bir kenara koyuyorum." sözlerle açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" demişti.

"YASAL HAKLAR KULLANILACAKTIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kuvvet Komutanlarıyla ilgili açıklaması sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı sorusuna MSB'den yanıt geldi. MSB kaynaklarında, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" şeklinde cevap verdi.