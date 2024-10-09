Özgür Özel'den Fernas işçilerine ziyaret

Çıplak ayakla TBMM’ye yürüyen Fernas işçileri, 45 gündür haklarını arıyorlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fernas işçilerinin eyleminde ziyarette bulundu.

NE OLMUŞTU?

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Soma’daki Fernas Madencilik’in çalışma koşullarını protesto için işçiler her yola başvurdu. Manisa'dan Ankara'ya yürüyen işçiler, 2 Ekim’de başkente gelmişlerdi. TBMM’de tüm siyasi partilerle görüşüp basın açıklaması yapan işçiler, günlerdir Ankara’daki Kurtuluş Parkı’nda nöbet tutuyorlar. 10 Ekim Perşembe 12.00’ye kadar çözüm için bir adım atılmasını bekliyorlar.

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çıplak ayakla TBMM’ye yürüyen Fernas işçilerini Ankara’daki Kurtuluş Parkı’nda nöbetlerinde yalnız bırakmadı.

ÖZEL: BURADAKİ MESELE EMEĞİ SÖMÜRMEK

Özgür Özel, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, iki asgari ücretle geçinmeye çalışan işçilerin mesai almadıklarını vurguladı. Özel,"Çalışırken ölüyorlar, iş güvenceleri yok. 430 işçi için sendikalar niçin 'haydi' demiyor. Hak aramak dışında dertleri yok. Buradaki mesele emeği sömürmek. 'Madencilere 34 bin altı veremezsiniz' diyoruz, 34 binde kaldı.301 madenciyi ne zaman kaybettik o zamandır bu davadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugün bir not ileteceğim" ifadelerini kullandı.