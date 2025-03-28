Özgür Özel'den flaş çağrı! Video paylaşarak açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarınki Maltepe Mitingi'ne çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarınki Maltepe Mitingi'ne çağrıda bulundu.

Özel paylaşımında, "İktidar yürüyüşümüzü hep birlikte başlatalım!" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı; adaletin ve milletin egemenliğinin teminatı olacak bir yolculuğun başlangıcıdır.

Gelin, yarın saat 12.00’de Maltepe’ye koşalım, meydanda buluşalım, iktidar yürüyüşümüzü hep birlikte başlatalım!"

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