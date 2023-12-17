Özgür Özel’den ‘Gezi’ açıklaması: Adalet yerini bulana kadar savunmaya devam edeceğiz

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel’den ‘Gezi’ açıklaması: Adalet yerini bulana kadar savunmaya devam edeceğiz
CHP lideri Özgür Özel, "600 gündür Gezi'nin suçsuzluğunu, Can'ın, Tayfun'un, Mine'nin ve Çiğdem'in masum olduklarını anlatıyoruz. Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada verilen mahkumiyet ve tutuklama kararlarını eleştirdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çiğdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay için özgürlük çağrısında bulundu.

Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çigdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın tutuklanmalarının üzerinden 600 gün geçti. 600 gündür Gezi'nin suçsuzluğunu, Can'ın, Tayfun'un, Mine'nin ve Çiğdem'in masum olduklarını anlatıyoruz. Adalet yerini bulana kadar Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz."

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