Özgür Özel'den gündem olacak teğmenler ve diploma açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ön seçim bilgilendirmesi için parti ziyaretlerine devam ediyor. Bugün Özel, EMEK Partisi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TSK'NIN NE İÇİNE NE İŞİNE KARIŞIRIZ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan konuşmasına tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı'nın kuvvet komutanlarını doğrudan hedef alarak bir konuşma yapması, her türlü siyaset adabına aykırıdır" demişti. Çelik'in sözleri hatırlatarak sorulan soruya Özel, "TSK'nın ne içine ne işine karışırız" dedi.

"EKREM İMAMOĞLU'NDAN NE KADAR KORKTUKLARININ GÖSTERGESİ"

Özel, İmamoğlu hakkında başlatılan diploma soruşturmasına ilişkin yöneltilen soruya ise, "Ülkeyi yöneten kişinin kendi diploması tartışmalı iken böyle bir tartışmayı gündeme açmak o diplomanın iptalinden medet ummak Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar korktuklarının göstergesi. AK Parti'yi yöneten bir siyasi akıl varsa atılacak en yanlış adımı attığı aleni. Bu kadar acemice bir iş olmaz. Erdoğan'ın diplomasının, okul arkadaşlarının, ders veren hocalarının olmadığı, amfide bir fotoğrafının olmadığı açık. Okul arkadaşlarıyla bir iftar düzenlesin de anılarını anlatsın. İmamoğlu'nun diploması belgelidir. Diploma tartışmasından kimseye ekmek çıkmaz." cevabını verdi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında iki komutanı hedef alarak, "Teyfik Algan ihraca itiraz etti. Bu tutumdan rahatsız olanlar sürgün etmeye çalıştı. Algan ve teğmenler ile uğraşan Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetlier Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış kişilersiniz. Günü gelince hesabını soracağımızı bir kenara koyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU HAKKINDA DİPLOMA SORUŞTURMASI

Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu öne sürmüştü. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu iddia etmişti. Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’ndan diplomalı yanıt gelmişti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime dün başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı.