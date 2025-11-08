CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu Mitingi’nde açıklamalarda bulunuyor.

Özel’in açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

YOLSUZLUK İDDİASI

Vallahi yol yapmamışlar ama Çatalpınar'da akla hayale gelmez bir yolsuzluk yapmışlar. Şimdi herhangi bir yerde bir iftiracı pırıl pırıl bir belediye başkanıma şöyle bir şey duydum deyince sabah 6'da kapıyı kırıyorsun. İçeriye polislerle dalıyorsun. Başkanı yatak odasına kadar gidip gözaltına alıyorsun. Emniyetten girerken çıkarken iki yanda iki polis ya da jandarma bazen o küçük düşürücü görüntüyü çekip hemen televizyonlara servis ediyorsun.

Daha suçunu bırak ispatlamayı iddia edemediğini doğru gibi yayıp haysiyet cellatlığı yapıyorsun. Bak şimdi ben buradan Çatalpınar'ın ne yaptığını söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partili Çatalpınar Belediyesi, Çevre Bakanlığı bu belediyeye hibe desteği veriyor. 10.000 metrekare parke taşı alacak. Tam 50 tır yapıyor. 10.000 metrekarenin parası ödeniyor ama 50 tır beklerken 15 tır bir geliyor.

Toplam 3000 metrekare. Bunun üzerine gidiliyor. İtiraz ediliyor. Resmen bir suç üstü durumu var. Eyvah ne yapacağız? Gecenin bir vaktinde diğer taraftan başka illerden 11 tırla 7.000 metrekare parke taşı getirilirken kameralarla tespit ediliyorlar.

Yani hırsızlığı, yolsuzluğu yapıyorlar. Yakalanınca bir başka belediyenin parası ödenmiş taşını buraya taşırken de yakalanıyorlar.

Peki bu belediye başkanına evine gitme bir telefon et. Çağırdın mı? Sordun mu? Soruşturma açtın mı? Bunun hesabını sordun mu? Bizim bizim sadece iftiracılara yazdırdıkları hiçbir kanıtı olmayan tek bir ifadeyle 16 tane arkadaşımızı içeri koyuyorlar.

"BUNDAN SONRA Kİ DİYANET'İ DİĞERİNDEN AYIRIRIM"

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bilhassa şunu söyleyeyim. Önceki dönem diyanetin yaptıklarını çok eleştirdik. Bu dönem Diyanet İşleri Başkanı 29 Ekim'de atamıza Mevlit okutarak geldi. Dün Cuma hutbesini dinledim

Cuma hutbesinde vefayı konuşuyor ve derli toplu siyasete girmeyen, kadınları rencide etmeyen gençlerin özgürlüğüne karışmayan doğru bir şekilde herkesi kucaklayan hutbeler okunuyor. Dedim ki böyle giderse ben bundan sonraki süreçte diyaneti eskisinden ayırırım. Buna dikkatle bakıyoruz. Ancak şu kadarını söyleyelim.

Biz din görevlisinin işini en iyi şekilde yapmasını, en özgürce yapmasını, ibadet özgürlüğünü, inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunuyoruz, teminatıyız. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nda birtakım protokollerle olur olmayacak işlerle derneklerle, vakıflarla ve din görevlileri üzerinden çeşitli işlere girilmesini doğru bulmuyoruz.

Din eğitiminin yeri belli. Din görevlilerinin görevinin yeri belli. Öğretmenin yeri görevi belli. Bunu yürekten savunuyoruz. Kararlılıkla açıkça.

ÖZEL'DEN İKTİDARA NADİR ELEMENTLER TEPKİSİ

Elementleri Trump'a verip, gelecekte seçimleri kazanmak için destek istiyorlar. Nadir elementler vatanındır.

"ANAYASA'YA UYMAYAN MAHKEME HAKKINDA İŞLEM YAPILMAZSA SONU FELAKET OLUR"

Tayfun Kahraman'a hak ihlali var. Mahkeme Kahraman kararına uymadı. Anayasa'ya uymayan mahkeme hakkında işlem yapılmazsa sonu felaket olur.

