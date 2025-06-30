Özgür Özel'den kurultay kararına ilk tepki: Bugünkü duruşma siyasi operasyondur

Türkiye gündeminde geniş yer alan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "şaibe" iddialarına yönelik kurultay davasında duruşma bugün gerçekleşti. Dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 10.00'da başlamıştı. Lütfü Savaş'ın avukatı kurultayın iptalini talep ederek Özgür Özel'in görevden alınmasını talep etti. CHP'nin avukatı ise "Davacı vekili milli güvenlik sorunu" dedi. Davada karar açıklandı. Davanın 8 Eylül'e ertelenmesine karar verildi.

ÖZEL: BİR SİYASİ OPERASYON OLDUĞU ORTADADIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ise karara ilk tepki geldi. Özel X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir. Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz! Yarın 20.30’da; demokrasi ve adaletin 100 KARASINDA ve darbenin 100. KARA gününde, direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz! Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane’ye davet ediyorum."