Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' göndermesi 'Yönlendirildiğini gösteriyor'

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açan Hatay'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a CHP Genel Başkanı Özel sert sözlerle yüklendi. Özgür Özel Lütfü Savaş'ın dava açması konusunda satranç örneğini vererek "Piyon tek başına ilerleyemez" yorumunu yaptı.

CHP'den ihraç edilen Hatay'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açmış, kurultayın şaibeli olduğunu iddia etmişti. Savaş'ın bu talebi reddedilmişti.

Daha sonra Lütfü Savaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade vereceği öğrenilmişti.

ÖZEL'DEN SAVAŞ'A 'PİYON' GÖNDERMESİ

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın sorularını yanıt veren Özgür Özel, Lütfü Savaş hakkında satranç göndermesi yaparak 'piyon' örneği verdi.

Özel, Savaş'ın yönlendirildiğini belirterek, "Piyon tek başına ilerleyemez satrancı oynayanlar piyonu ileriye sürer birileri de kurultayımızı lekelemek için bu kişiyi ileriye sürdüler. Tüm iddiaların hiçbir tutar yanı yok, gerçekliği yok, ciddiyeti yok" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: LÜTFÜ SAVAŞ BİZE ÖVGÜLER DİZDİ

Lütfü Savaş’ın kurultaydan sonra kendilerine tebrik ziyaretine geldiğini, övgüler dizdiğini söyleyen Özgür Özel “Yerel seçim adaylığı döneminde kendisine yönelik tepkiyi biliyorduk, 4 anket yaptırdık kazanmaya en yakın isim olduğu için aday gösterdik. O zaman da bize övgüler dizdi. Seçimi küçük bir farkla kaybetti, il seçim kurulundan YSK’ya kadar itiraz ettik, sürecin her anını takip ettik, 2 kere YSK önüne gittim. Sonra aniden partimize ve bize ağır ithamlarda bulunmaya başladı, biz de kendisini disipline sevk ettik. Geçmişte kendisine en çok destek veren il başkanımız ve milletvekillerimiz dahi Lütfü Savaş’ın yaptıklarına inanamıyorlar“ diye konuştu.