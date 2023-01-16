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CHP’li Özgür Özel’den Nedim Şener’e FETÖ yanıtı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in kendisi ile ilgili yazdığı yazıya yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; ''Bu yazıya konu ifadede ismim ve mesleğim dışında hiçbir doğru bilgi yer almamaktadır'' dedi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:14
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Özgür Özel’den Nedim Şener’e FETÖ yanıtı

CHP’li Özgür Özel’den Nedim Şener’e FETÖ yanıtı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı olduğunu söylediği Emin Şen’in bakanlıktan yüzbinlerce dolarlık ihaleler aldığını ve 8 bin kişilik bir 'troll ordusu' ile bakanlık çalışanlarına sosyal medya eğitimleri verdiğini söylemişti. 

Özel'in iddiaları bakanlık tarafından yalanlanmazken; AKP'ye yakın isimler Özel'i hedefine aldı. 

NEDİM ŞENER 'FETÖ' PARLATMASI DEDİ 

O isimlerden biri de Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener oldu. 

Bugünkü köşe yazısında Özel'in Fethullahçılarla ilişkisinin olduğunu iddia eden Şener, Özel için 'FETÖ parlatması' ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN YANIT 

Özgür Özel ise Şener'in iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. 

''Geçen hafta yaşananlardan sonra bayat bir iftira metni Süleyman Soylu'ya yakın bir internet sitesi tarafından dolaşıma sokulmuş, Ebabil Harekatı isimli troll ağınca yaygınlaştırılmış bugün de bir köşe yazarı tarafından kullanılmıştır'' diye yazan Özel, ''Bu  yazıya konu ifadede ismim ve mesleğim dışında hiçbir doğru bilgi yer almamaktadır. 7 yıl önceki, 16 yıl önceye dönük söz konusu ifade baştan aşağı zamansal ve mekansal tutarsızlıklarla doludur, yargı mercilerince de dikkate alınmamıştır'' ifadelerini kullandı. 

''HUKUKİ İŞLEM BAŞLATTIM''

Özel paylaşımlarının devamında şu ifadeleri kullandı:

''Salihli'de hiç eczacılık yapmadığım gibi o tarihlerde Ankara'da TEB saymanıyım ve anılan isimlerle hiçbir irtibatım yok. Siyasete de girmiş değilim. Bu ifadenin sahteliğini ifadeyi okuyan her Manisalı ve her Salihlili teyit etmektedir.

Ergenekon Balyoz ve Askeri Casusluk kumpaslarında FETÖ'nün ipliğini pazara çıkarmak için gece gündüz çalışmış halen FETÖ'nün hedefinde olan birisine karşı girişilen ortak saldırıyı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu konuda gerekli hukuki girişimleri başlattığımızı bildiririm.''

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