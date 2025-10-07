Özgür Özel'den partisinin grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Ateş cinayetinin sanıklarında Serdar Öktem'e suikast girişimine dair, Ateş cinayetini hatırlatarak Bahçeli'yi topa tuttu. Özel, "Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li. Vurup da yargılanılanlar mahkemede söylüyorlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP'li. Susturtanlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Konuşmayan bir tek sensin, MHP'li! Bir tek sen MHP'li..." dedi.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"Üç büyük kriz devam etti. Demokrasi, adalet ve ekonomik kriz... Biz 70 günde 20 büyük eylem yaptık. Yarın da 60'ıncı eylem için İstanbul'dayız.

Bizle rekabet edemeyenler kumpasları ve saldırılarını büyüttüler. Milletin gözünden düşenler, gönlünden de düştü. Meşruiyet kıta ötesi aranmaz.

15 Temmuz gecesi darbe gerçekleştiğinde o gece bir karar verdik. Genel Merkez'de toplanıp, "Meclis'i açıp darbeye direnelim" dedik. "Biz darbecilerin karşısındayız" derken AKP'liler ile demokrasinin yanında olduk. 19 Mart'ta darbecilerine karşın nasıl 15 Temmuz darbecilerine karşı yüz vermediysek onların da karşısına dikildik.

Kimse bana Erdoğan'ı dinlemek milli iradeye saygıdır demesin.

Asla ona seçim kaybetmemiş olan 15,5 milyon kişinin seçtiği Ekrem İmamoğlu'nun koltuğu boş. Boş koltuklar kimyasını bozdu.

Ortada bir satır iddianame yok. Hala kimse ne ile suçlandığını bilmiyor. Namuslu bir iddianame lazım. Delillerin tartışılması lazım. Yetmez, Yargıtay'da kesinleşmesi lazım. Arkadaşlarıma "hırsız ve dolandırıcı" diyenlerin alnını karışlarım.

Bahçeli buraya kadar geldi, nasıl konuşacağınızı düşüneceksiniz. Külliyen yalan, hangi şahitler CHP'liymiş. Odun CHP'liymiş mi?

Bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li. Vurup da yargılanılanlar mahkemede söylüyorlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP'li. Susturtanlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Konuşmayan bir tek sensin, MHP'li! Bir tek sen MHP'li...

