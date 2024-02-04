Özgür Özel'den taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından saat 11.00’da paylaştığı mesajda, dün gece saatlerinde Hatay’dan kalkan ve Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiisinde kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde 2 pilotun şehit olması üzerine taziye mesajı yayımladı.
Özel’in taziye mesajı şu şekilde:
“Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde düşen helikopterde şehit olan pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.”
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