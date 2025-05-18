Özgür Özel'den Türkan Saylan paylaşımı

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Türkan Saylan paylaşımı

CHP lideri Özel, Türkan Saylan'ın ölüm yıl dönümü için paylaşım yaptı. Özel, "Cumhuriyet’in izinden hiç ayrılmayan Türkan Saylan’ı, vefatının 16’ncı yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın 16’ncı ölüm yılı dolayısıyla X hesbaından paylaşım yaptı.

CHP lideri Özel, “Ömrünü kız çocuklarının eğitimine, kadın haklarına ve bilime adayan; Cumhuriyet’in izinden hiç ayrılmayan Türkan Saylan’ı, vefatının 16’ncı yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Bizlere emanet ettiği ideallerine, hedeflerine ve kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne sahip çıkmaya, destek olmaya, yan yana koşmaya hiç durmadan devam edeceğiz” dedi.

Özel’in paylaşımı şöyle:

"Ömrünü kız çocuklarının eğitimine, kadın haklarına ve bilime adayan; Cumhuriyet’in izinden hiç ayrılmayan Türkan Saylan’ı, vefatının 16’ncı yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Bizlere emanet ettiği ideallerine, hedeflerine ve kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne sahip çıkmaya, destek olmaya, yan yana koşmaya hiç durmadan devam edeceğiz."

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