Özgür Özel'e bir şeyler oldu! "Bahçeli'nin açıklamasını kıymetli buluyoruz"

Türkiye Harp Malülleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi. Özel burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meclis'teki açılım tiyatrosuna şartlarını sunarak katılan CHP'nin, Devlet Bahçeli'nin 'yargı' çıkışı sözlerini kıymetli bulması ise dikkat çekti. Özgür Özel, Bahçeli'nin “davaların bir an önce tecelli etmeli’ çıkışına, “Bahçeli'nin ve MHP'nin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden ve olması gerekeni hatırlatan açıklamaları var. Bu konuda dünkü açıklamayı da kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR: DÜNKÜ AÇIKLAMAYI DA KIYMETLİ BULUYORUZ

“BUNLARIN DA HEMEN HEPSİ AK PARTİ'YE YAKIN İNSANLAR”

'Sahte diploma' soruşturması hakkında AKP'li Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya ise Özel, "Olay dün ortaya çıksa, bugün konuşulsa bu kadar vahim olmaz. Olay geçen yıl olmuş. Yüzlerce sahte diploma ve bir sürü bu sahte diplomalılar, gerçek diplomalıların giremediği işleri girmiş, yükselemediği yerlere yükselmiş. Bunların da hemen hepsi AK Parti'ye yakın insanlar" ifadelerini kullandı.

“DEVLETİ ÇALDIRMIŞ, BİZE 'DEVLETE SALDIRMAYIN' DİYOR"

“Bu devlete saldırmaktır...” diyen Özel, "Şimdi diyor ki 'kurullara saldırıyorlar.' Devlete saldırmış FETÖ'yle birlikte bu devlete siz saldırdınız. 15 Temmuz günü Meclis'in üstünde uçan uçağı o pilotun altına veren de, Genelkurmay'ın önündeki insanları ezen tankı onlara veren de siz, FETÖ'ye 'ne istedilerse verdik' diyen sizsiniz. Sizin devlete saldırmak geleneğinizde var. Veriler çalınmış, elektronik imzalar toplanılmış, sahte diplomalar üretilmiş, bu devlete saldırmaktır... Devleti çaldırmış, bize 'devlete saldırmayın' diyor" dedi.

“ŞEHİT AİLELERİMİZ, GAZİLERİMİZ, ONLARIN TEMSİLCİLERİ DAHİL EDİLSİN”

Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada Meclis'te kurulan süreç komisyonu hakkında şunları dile getirdi:

"Herhangi bir gazimizin, şehit ailemizin endişesi kadar doğal bir şey yok. Karnında çocuğunu görmeden şehit vermiş bir annenin, babasını kaybetmiş kişilerin, evladını kaybetmiş annelerin-babaların endişesi ortadan kaldırılmadan bir süreç yürütülmez. Bu komisyonda ne konuşulacaksa gizli kapılar ardında değil, Meclis'te konuşulsun ve buraya şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri dahil edilsin. Biz her şeye varız ama onların gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye yokuz dedik”

"CHP, milletten gizli herhangi bir pazarlığın yapılmaması için, kimseden bir şey saklanmaması için, şehit aileleri ve gazilerin üzülmemesi için, meydanı milleti değil kendi çıkarlarını düşünenlere bırakmamak, bunu bir siyasi pazarlık haline getirmemek için o komisyonda yer alıyor. Bu komisyon, bu çerçevede çalıştığı taktirde o komisyonda bulunmaya devam edecek."