Özgür Özel’e destek veren CHP’li vekiller belli oldu. İçlerindeki bir isim dikkat çekti

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel’e destek veren isimler belli oldu.

Özgür Özel’e destek veren CHP’li vekiller belli oldu. İçlerindeki bir isim dikkat çekti

Özgür Özel, CHP Genel Başkan adaylığını dün ilan etti. Adaylık açıklamasının ardından Özel'in toplantısına katılan milletvekilleri de belli oldu.

Özel’in Genel Merkez'deki adaylık açıklamasına birçok milletvekili, PM üyesi ve eski milletvekili de destek verdi.

İşte Özgür Özel'in bugün yaptığı basın toplantısına katılan o isimler:

MİLLETVEKİLLERİ

Burhanettin Bulut - Adana
Ayhan Barut - Adana
Murat Emir - Ankara
Süleyman Bülbül - Aydın
Özgür Ceylan - Çanakkale
Ahmet Baran Yazgan - Edirne
Ediz Ün - Edirne
Hikmet Yalım Halıcı - Isparta
Ali Gökçek - İstanbul
Turan Taşkın Özer - İstanbul
Özgür Karabat - İstanbul
Suat Özçağdaş - İstanbul
Gökan Zeybek - İstanbul
Fethi Açıkel - İstanbul
Gökçe Gökçen - İzmir
İsmail Atakan Ünver - Karaman
Hasan Baltacı - Kastamonu
Veli Ağbaba - Malatya
Bekir Başevirgen - Manisa
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu - Manisa
Cumhur Uzun - Muğla
Süreyya Öneş Derici - Muğla
Seyit Torun - Ordu
Asu Kaya - Osmaniye
Ulaş Karasu - Sivas

PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ

Candan Yüceer
Pınar Uzun
Erbil Aydınlık
Sevgi Kılıç

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYESİ

Gülşah Deniz Atalar

ESKİ MİLLETVEKİLLERİ

Alpay Antmen
Baha Ünlü
Kadir Gökmen Öğüt
İrfan Kaplan
Çetin Arık
Ahmet Kaya
Nurettin Demir
Faruk Sarıaslan

AĞABABA NE DEMİŞTİ?

Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Ağbaba, "Bu sağcı siyasetçileri CHP'ye getirenler bedel ödemelidir." ifadelerini kullanmıştı.

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