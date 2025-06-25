Özgür Özel'e saldırı davasında duruşma tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Sürreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.
İLK DURUŞMA 9 TEMMUZ'DA
Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre Tengioğlu, 9 Temmuz Çarşamba saat 10:30'da hakim karşısında olacak.
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya ilişkin Tengioğlu’na barodan avukat atanması için yazı yazılmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’taki cenazesinden önce AKM’de bir anma töreni düzenlendi.
Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salon çıkışında 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun saldırısına uğradı.
Saldırgan olay esnasında "Biz Osmanlı torunlarıyız" ifadesini kullandı.